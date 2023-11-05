Как легко убрать вмятины на линолеуме: простые лайфхаки

Убирать вмятины на линолеуме можно разными способами в зависимости от их глубины и размера. UAportal предлагает несколько методов решения этой проблемы.

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Метод горячей воды:

Для небольших вмятин на линолеуме попробуйте такой метод. Поставьте на вмятину мокрое полотенце и нагрейте утюг на низкой температуре.

Прогладьте мокрое полотенце на полу. Тепло должно помочь линолеуму вернуть свою форму.

Повторяйте этот процесс, пока вмятина не исчезнет.

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Фен:

Установите фен на минимальное обогрев и направьте его на вмятину. Это также помогает размягчить линолеум.

Используйте валик или деревянную доску, чтобы аккуратно выровнять линолеум.

Чтобы избежать накопления паров, включите вентиляцию или откройте окно.

Паровая машина:

Паровая машина может помочь размягчить линолеум и вернуть ему начальную форму.

Проведите паровой струей по вмятине, затем аккуратно выровняйте поверхность с помощью деревянной дощечки.

Подогрев феном с влажным полотенцем:

Установите фен на низкую температуру и нагрейте вмятину.

Затем положите мокрое полотенце поверх вмятины и продувайте феном через полотенце. Это поможет дополнительно размягчить линолеум.

Напомним, предотвратить появление царапин на полу проще, чем бороться с ними. Поэтому читайте наш материал, где мы рассказывали о методах, которые помогут защитить ваш пол.

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