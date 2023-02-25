Як полегшити догляд за собакою: лайфхаки, які працюють

Догляд за собакою – важлива частина володіння домашньою твариною, і розуміння основ правильного догляду за вихованцем може виявитися непосильним завданням. Ось п'ять корисних лайфхаків, які полегшать догляд за вашим пухнастим другом:

Порада 1: Створіть порядок дня

Створення розпорядку дня – це один із найкращих способів забезпечити цуценя необхідною кількістю вправ та стимуляції щодня. Обов'язково включіть у розклад прогулянки, ігри, сеанси з гігієни та тренування, щоб ваш вихованець залишався щасливим та здоровим!

Порада 2: Купуйте якісні товари для тварин

Придбання якісних товарів для тварин, таких як миски для корму, підстилки, іграшки, ласощі тощо, не тільки зробить вашого вихованця більш комфортним, а й зміцнить його здоров'я загалом, знизивши ризик захворювань або травм від неякісних товарів.

Відео дня

Читайте також: Як легко прибрати шерсть свійських тварин з одягу

Порада 3: Вивчіть місцеві ветеринарні клініки

Перед тим, як заводити собаку, важливо вивчити місцеві ветеринарні клініки, щоб знати, куди звертатися у разі виникнення надзвичайної ситуації. Це допоможе вам заощадити час (і можливо гроші), коли справа дійде до вирішення будь-яких медичних проблем, які можуть виникнути у вашого цуценя в майбутньому.

Порада 4: Уважно стежте за раціоном

Дуже важливо уважно стежити за тим, який тип їжі їсть ваше цуценя, а також за тим, скільки він з'їдає на день. Це допоможе підтримувати їхню здорову вагу, а також забезпечить отримання всіх необхідних поживних речовин із раціону.

Порада 5: При необхідності беріть відгули на роботі

Якщо вам важко поєднувати обов'язки або ви хочете проводити більше часу зі своїм цуценям, можна взяти кілька додаткових відгулів на роботі. Якщо ви все заздалегідь сплануєте та погоджуєтеся зі своїм начальником, то додатковий вихідний нікому не зашкодить!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися вовни тварин з одягу, виправивши його з вологими серветками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !