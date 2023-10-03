Як правильно чистити зуби: корисні поради, про які багато хто не знає

UAportal підготував корисну інформацію, щоб допомогти зберегти здоров'я порожнини рота на належному рівні. Дотримуючись порад експертів та включаючи їх у свою щоденну рутину, можна досягти гарної усмішки та запобігти стоматологічним проблемам.

Виберіть правильну зубну щітку

Обирайте зубну щітку з м'якою щетиною, щоб запобігти пошкодженню ротової порожнини. Жорстка щетина може бути занадто абразивною і викликати запалення ясен або ерозію емалі.

Крім того, переконайтеся, що зубна щітка має зручну ручку, яка дозволяє міцно тримати її в руці. Це забезпечить кращий контроль під час чищення та допоможе ефективно охопити всі ділянки ротової порожнини.

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Користуйтесь правильною технікою

Розташуйте зубну щітку під кутом 45 градусів до ясен. Обережно рухайте щіткою вперед-назад короткими круговими рухами. Обов'язково чистіть зовнішні, внутрішні та жувальні частини всіх зубів.

Не забувайте також чистити язик, щоб знищити всі бактерії та освіжити подих. Пам'ятайте, що чистити слід обережно і без надмірного тиску, оскільки це може призвести до подразнення ясен.

Чистіть зуби протягом потрібної тривалості

Стоматологи рекомендують чистити зуби щонайменше дві хвилини двічі на день. Встановіть таймер або використовуйте зубну щітку з вбудованим таймером, щоб забезпечити чищення зубів протягом потрібного часу.

Це надасть вам достатньо часу для ретельного очищення всіх поверхонь зубів і ефективного видалення зубного нальоту. Не поспішайте під час чищення зубів, оскільки це може погіршити якість очищення.

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Не забувайте користуватися зубною ниткою

Зубна нитка допомагає видалити зубний наліт і частинки їжі з міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен, куди зубна щітка може не дістатися. Проводьте зубну нитку між зубами м'якими рухами і згинайте її навколо кожного зуба у формі літери "С".

Регулярно відвідуйте стоматолога

Стоматолог може виявити будь-які ранні ознаки стоматологічних проблем і надати відповідне лікування. Також він може професійно почистити ваші зуби, щоб видалити стійкий наліт або зубний камінь. Відвідуйте стоматолога щонайменше двічі на рік або відповідно до рекомендацій вашого спеціаліста.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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