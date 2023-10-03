Как правильно чистить зубы: полезные советы, о которых многие не знают

UAportal подготовил полезную информацию, чтобы помочь сохранить здоровье полости рта на должном уровне. Следуя советам экспертов и включая их в свою ежедневную рутину, можно достичь красивой улыбки и предотвратить стоматологические проблемы.

Выберите правильную зубную щетку

Выбирайте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы предотвратить повреждение ротовой полости. Жесткая щетина может быть слишком абразивной и вызвать воспаление десен или эрозию эмали.

Кроме того, убедитесь, что зубная щетка имеет удобную ручку, которая позволяет крепко держать ее в руке. Это обеспечит лучший контроль во время чистки и поможет эффективно охватить все участки ротовой полости.

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Пользуйтесь правильной техникой

Расположите зубную щетку под углом 45 градусов к деснам. Осторожно двигайте щеткой вперед-назад короткими круговыми движениями. Обязательно чистите внешние, внутренние и жевательные части всех зубов.

Не забывайте также чистить язык, чтобы уничтожить все бактерии и освежить дыхание. Помните, что чистить следует осторожно и без чрезмерного давления, поскольку это может привести к раздражению десен.

Чистите зубы в течение нужной продолжительности

Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее двух минут дважды в день. Установите таймер или используйте зубную щетку со встроенным таймером, чтобы обеспечить чистку зубов в течение нужного времени.

Это даст вам достаточно времени для тщательной очистки всех поверхностей зубов и эффективного удаления зубного налета. Не спешите во время чистки зубов, поскольку это может ухудшить качество очистки.

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Не забывайте пользоваться зубной нитью

Зубная нить помогает удалить зубной налет и частицы пищи из межзубных промежутков и вдоль линии десен, куда зубная щетка может не добраться. Проводите зубную нить между зубами мягкими движениями и сгибайте ее вокруг каждого зуба в форме буквы "С".

Регулярно посещайте стоматолога

Стоматолог может выявить любые ранние признаки стоматологических проблем и предоставить соответствующее лечение. Также он может профессионально почистить ваши зубы, чтобы удалить стойкий налет или зубной камень. Посещайте стоматолога минимум дважды в год или в соответствии с рекомендациями вашего специалиста.

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