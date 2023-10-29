Як запобігти запотіванню окулярів: корисні поради по догляду

Дізнайтеся про ефективні способи запобігання запотіванню окулярів і забезпечення чіткого зору в різних ситуаціях. UAportal підготував поради по догляду за ними.

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Спрей проти запотівання

Спрей створює бар'єр, який перешкоджає проникненню вологи, зберігаючи лінзи прозорими. Крім того, можна протерти лінзи невеликою кількістю крему для гоління, який також створює тонкий шар, що запобігає запотіванню. Важливо, щоб окуляри були закріплені на місці за допомогою ремінців або щільно прилягали до обличчя, оскільки це зменшує вихід теплого повітря.

Скотч або клейка стрічка

Щоб оптимізувати повітряний потік і мінімізувати запотівання, можна наклеїти скотч або клейку стрічку на верхній край окулярів, щільно притиснувши їх до носа. Це ефективно спрямовує дихання вниз і запобігає виходу теплого повітря. Окуляри з металевими зажимами також корисні для забезпечення герметичності та запобігання запотіванню у верхній частині окулярів.

Тканина проти запотівання

Можна використовувати тканину проти запотівання. Вона оброблена засобом, який запобігає запотіванню при протиранні окулярів. Крім того, якщо дати окулярам пристосуватися до навколишнього середовища перед носінням, це допоможе мінімізувати запотівання, спричинене різкими перепадами температури.

Профілактичні заходи

Мова йде про миття окулярів мильним розчином, вибір покриттів або спреїв проти запотівання, забезпечення надійного прилягання окулярів до обличчя, використання серветок проти запотівання, а також надання окулярам можливості пристосовуватися до змін температури.

Нагадаємо, однією з головних переваг окулярів є простота їх використання.

Нагадаємо, що з проблемою запотівання лінз кожної зими стикаються майже всі люди, що носять окуляри. Як уникнути появи конденсату на склі, щоб завжди залишатись "із зором", читайте у нашому матеріалі.

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