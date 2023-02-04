Як приготувати бендерики з м'ясом: кращий рецепт української страви від шеф-кухаря

В Україні так багато смачних страв, що розбігаються очі. Кожна господиня та господар мають у своїй кулінарній книжці по декілька безпрограшних страв, якими можна пригостити родину та друзів. Ну і як в цей список не додати бендерики – такі хрусткі, з ароматним та ніжним м’ясом, огорнуті прохолодною сметаною. Вони стануть чудовою стравою на обід та прекрасно доповнять стіл, якщо ви запросите когось у гості. Трикутна форма не лише цікаво виглядає, а й дозволяє зручніше смажити млинці. Цим рецептом поділився шеф-кухар Анатолій Добровольський.

Вам знадобляться:

На млинці

Яйце – 3 шт.

Сіль – 1 ч. ложка

Цукор – 3 ст. ложки

Молоко – 300 г

Борошно – 250 г

Розпушувач – 1 ч. ложка

Окріп – 200 г

На начинку

Фарш – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль та перець – за смаком

Яйце – 1 шт.

Молоко – 3 ст. ложки (для смаження)

Олія для смаження

Процес приготування:

Беремо три яйця та відправляємо в глибоку ємність. Додаємо цукор, сіль та розпушувач і дуже ретельно збиваємо суміш за допомогою міксеру або блендеру. Має утворитися легенька пінка.

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Постійно помішуючи суміш, потихеньку вливаємо окріп доки не утвориться пишна пінка.

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Додаємо молоко та борошно і знову вимішуємо суміш до однорідної консистенції. Останній штрих – додаємо олію.

Наступним кроком необхідно обсмажити млинці на пательні і поки відкласти їх в сторону.

Переходимо до приготування фаршу. Тут ви можете обирати будь-яке м’ясо, яке вам смакує. Додайте до нього одну покришену цибулину, посоліть та поперчіть за смаком. Все гарно перемішайте.

Тепер формуємо самі бендерки. Візьміть один млинець та розріжте навпіл. На кожну половину щільно викладіть підготовлену суміш з фаршу (десь по одній столовій ложці).

Залиште буквально трохи місця по краям млинця, щоб при формуванні та смаженні начинка не випала.

Тепер загорніть краї млинця всередину, створюючи трикутник. Бендерка готова.

Тепер візьміть одне яйце та додайте три столових ложки молока. Посоліть та гарно перемішайте. В цю рідину занурте по черзі млинці та обсмажте на пательні, на повільному вогні. Першу сторону смажте до хрумкої скоринки без кришки, а потім перегорніть млинець і накрийте кришкою до готовності.

Подавайте страву зі сметаною. До неї можете додати зелень та навіть часник, якщо любите більш пікантний смак.

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