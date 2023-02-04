Как приготовить бендерики с мясом: лучший рецепт украинского блюда от шеф-повара

В Украине так много вкусных блюд, что разбегаются глаза. Каждая хозяйка и хозяин имеют в своей кулинарной книге несколько беспроигрышных блюд, которыми можно угостить семью и друзей. Ну и как в этот список не добавить бендерики – такие хрустящие, с ароматным и нежным мясом, объятые прохладной сметаной. Они станут отличным блюдом на обед и прекрасно дополнят стол, если вы пригласите кого-нибудь в гости. Треугольная форма не только интересно выглядит, но позволяет удобнее жарить блины. Этим рецептом поделился шеф-повар Анатолий Добровольский.

Вам понадобятся:

На блине

Яйцо – 3 шт.

соль – 1 ч. ложка

Сахар – 3 ст. ложки

Молоко – 300 г

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Кипяток – 200 г

на начинку

Фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 3 ст. ложки (для жарки)

Масло для жарки

Процесс приготовления:

Берем три яйца и отправляем в глубокую емкость. Добавляем сахар, соль и разрыхлитель и очень тщательно взбиваем смесь с помощью миксера или блендера. Должна образоваться легкая пенка.

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Постоянно помешивая смесь, потихоньку вливаем кипяток, пока не образуется пышная пенка.

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Добавляем молоко и муку и снова вымешиваем смесь до однородной смеси. Последний штрих – добавляем масло.

Следующим шагом необходимо обжарить блины на сковороде и пока отложить их в сторону.

Переходим к приготовлению фарша. Здесь вы можете выбирать любое вкусное мясо. Добавьте к нему одну покрошенную луковицу, посолите и поперчите по вкусу. Все хорошо перемешайте.

Теперь формируем сами бендерки. Возьмите один блинчик и разрежьте пополам. На каждую половину плотно выложите подготовленную смесь из фарша (где-то по одной столовой ложке).

Оставьте буквально немного места по краям блинчика, чтобы при формовании и жарке начинка не выпала.

Теперь заверните края блина внутрь, создавая треугольник. Бендерка готова.

Теперь возьмите одно яйцо и добавьте три столовые ложки молока. Посолите и хорошо перемешайте. В эту жидкость окуните по очереди блины и обжарьте на сковороде, на медленном огне. Первую сторону жарьте до хрустящей корочки без крышки, а затем пролистайте блинчик и накройте крышкой до готовности.

Подавайте блюдо со сметаной. К ней можете добавить зелень и даже чеснок, если вы любите более пикантный вкус.

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