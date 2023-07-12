Як самому прибрати у квартирі в рази швидше: корисні поради

Після свят наведення ладу в квартирі може виявитися непростим завданням. UAportal підготував добірку практичних порад та рекомендацій, які допоможуть швидко та легко навести лад у квартирі.

Почніть із плану

Щоб ефективно прибрати після свят, почніть із створення плану. Оцініть зони, що вимагають уваги, і визначте пріоритетність завдань, виходячи з їхньої нагальності.

Складіть контрольний список, щоб залишатися організованим та зосередженим. Маючи чіткий план, ви зможете оптимізувати свої зусилля та підійти до процесу збирання системно.

Читайте також: 5 простих кроків для прибирання квартири для тих, кому дуже ліньки

Відео дня

Прибирайте та жертвуйте

Свята часто приносять до наших будинків нові подарунки та прикраси, що робить їх ідеальним часом для прибирання. Критично подивіться на свої речі та вирішіть, що вам більше не потрібно і чим ви не користуєтесь.

Пожертвуйте вживані речі місцевим благодійним фондам або організаціям, що потребують. Прибирання не тільки створює більш просторе середовище, а й приносить користь іншим.

Розділяй і володарюй

Розбивши завдання зі збирання на менші, більш легкі для виконання частини, ви можете зробити процес більш ефективним. Розділіть квартиру на зони чи кімнати та прибирайте по черзі.

Почніть із місць з високим трафіком, таких як вітальня або кухня, а потім перейдіть до спалень, ванних кімнат та інших приміщень. Такий підхід допомагає зосередитися і не почуватися перевантаженим.

Ефективні рішення для зберігання

Інвестуйте у рішення для зберігання, які максимізують простір та упорядковують ваші речі. Використовуйте контейнери, ящики або корзини для зберігання, щоб згрупувати схожі предмети разом.

Заберіть непотрібні речі з шаф та комірів, звільнивши більше місця для необхідних речей. Оптимізуючи зберігання, ви зможете підтримувати чистоту та легко знаходити те, що вам потрібно.

Читайте також: Прибрати неприємний запах із пилососу допоможе те, що є в кожному будинку: як це працює

Попросіть про допомогу

Прибирання квартири після свят не має бути самоціллю. Попросіть допомоги членів сім'ї або сусідів, щоб зробити це приємнішим та ефективнішим.

Делегуйте конкретні завдання та працюйте разом над їх виконанням. Командна робота не тільки полегшує навантаження, а й дозволяє досягти загальних успіхів.

Підтримуйте порядок

Після початкового прибирання регулярне прибирання не дасть захаращення накопичуватися. Щотижня виділяйте час для виконання завдань із прибирання.

Розбивайте великі справи на менші керовані завдання, які можна виконати у відведений час. Послідовність - ключ до підтримки чистоти та порядку у вашій квартирі протягом року.

Нагадаємо, що посудомийна машина полегшує наше життя та економить час, позбавляючи рутинної роботи. Тому важливо підтримувати його у хорошому стані, а для цього потрібно регулярно очищати від мікробів, плісняви та бактерій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !