Як зробити красиві локони без плойки: ефективні поради

Багато жінок хоч раз задумувались, як накрутити волосся в домашніх умовах, якщо немає плойки або не хочеться псуваю нею волосся. UAportal назвав кілька способів, як зробити акуратні та стійкі локони у домашніх умовах.

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Косички

Один з варіантів – косички. Волосся можна розділити на частини, кожну з яких заплести в косу. Якщо залишити косички на ніч, то вийдуть гарні локони.

Обережно розплетіть їх, починаючи знизу і просуваючись вгору. Проведіть пальцями по локонах, щоб розділити їх і надати зачісці м'якшого й об'ємнішого вигляду.

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Бігуді

Щоб накрутити волосся на гнучкі бігуді, для початку нанесіть на вологе волосся засіб для укладки. Візьміть невелику ділянку волосся і щільно оберніть її навколо гнучкого стрижня від кінчиків до коренів. Зігніть стрижень у петлю, щоб закріпити волосся на місці.

Повторіть цей процес для всіх ділянок волосся. Залиште волосся сушитися або скористайтеся феном, щоб прискорити процес сушіння. Коли волосся повністю висохне, бігуді можна обережно зняти, щоб отримати красиві, природні локони.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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