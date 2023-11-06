Как сделать красивые локоны без плойки: эффективные советы

Многие женщины хоть раз задумывались, как накрутить волосы в домашних условиях, если нет плойки или не хочется портить волосы. UAportal назвал несколько способов, как сделать аккуратные и стойкие локоны в домашних условиях.

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Косички

Один из вариантов – косички. Волосы можно разделить на части, каждую из которых заплести в косу. Если оставить косички на ночь, то получатся хорошие локоны.

Осторожно расплетите их, начиная снизу и продвигаясь вверх. Проведите пальцами по локонам, чтобы разделить их и придать прическе более мягкий и объемный вид.

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Бигуди

Чтобы накрутить волосы на гибкие бигуди, для начала нанесите на влажные волосы средство для укладки. Возьмите небольшой участок волос и плотно оберните его вокруг гибкого стержня от кончиков к корням. Согните стержень в петлю, чтобы закрепить волосы на месте.

Повторите этот процесс для всех участков волос. Оставьте волосы сушиться или воспользуйтесь феном, чтобы ускорить процесс сушки. Когда волосы полностью высохнут, бигуди можно осторожно снять, чтобы получить красивые, естественные локоны.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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