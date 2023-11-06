Як витрачати менше грошей: три корисних лайфхака

UAportal розповідає, що, створюючи бюджет, людина контролює свій фінансовий добробут. Крім того, порівняльний шопінг дозволяє знаходити найкращі ціни та пропозиції.

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Розрахунок свого бюджету

Розрахунок свого бюджету – це один із найефективніших лайфхаків, який допомагає витрачати менше грошей. Відстежуючи доходи та витрати, ви отримуєте чітке розуміння того, на що витрачаються гроші.

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Порівняльний шопінг

Порівняльний шопінг перед покупкою – чудова порада для економії грошей. Витративши час на порівняння цін у різних магазинах, ви можете значно заощадити.

Плануйте харчування та готуйте вдома

Щоб заощадити гроші, подумайте про планування харчування та приготування їжі вдома замість того, щоб ходити до ресторанів. Складаючи щотижневе меню та список покупок на основі бюджету, можна мінімізувати витрати.

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