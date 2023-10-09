Як прибрати почорніння зі срібла: чотири корисні поради

З роками срібло поступово втрачає свій блиск і набуває дивний темний відтінок. Цей "відтінок" називається сірководнем, і з його усуненням можуть виникнути труднощі. UAportal розповів, як саме можна прибрати залишки сіри без сильних зусиль.

Використовуйте харчову соду та алюмінієву фольгу

Спочатку обгорніть скляний посуд алюмінієвою фольгою блискучою стороною зовні. Потім викладіть на фольгу потемнілі срібні вироби. Посипте срібло великою кількістю кухонної соди. Залийте срібло окропом, переконавшись, що воно повністю занурене у воду. Залиште срібло на кілька хвилин, щоб відбулася хімічна реакція.

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Спробуйте лимонний сік і сіль

Почніть з вичавлення свіжого лимонного соку в миску. Додайте в лимонний сік чайну ложку солі і добре перемішайте. Помістіть потьмянілі срібні вироби в суміш лимонного соку і солі. Залиште срібло приблизно на п'ять хвилин, щоб кислотні властивості лимонного соку розщепили бруд.

Скористайтеся зубною пастою і м'якою ганчіркою

Почніть з нанесення невеликої кількості зубної пасти на м'яку ганчірку. Акуратно втирайте зубну пасту в потьмяніле срібло круговими рухами. Продовжуйте втирати до тих пір, поки потемніння не почне зникати. Промийте срібло водою і витріть його ватним диском.

Спробуйте розчин для чистки срібла

Якщо вищеописані методи не дали задовільних результатів, спробуйте скористатися комерційним розчином. Ці розчини спеціально розроблені для видалення потемніння і відновлення блиску срібних виробів. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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