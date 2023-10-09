Як прибрати почорніння зі срібла: чотири корисні поради
З роками срібло поступово втрачає свій блиск і набуває дивний темний відтінок. Цей "відтінок" називається сірководнем, і з його усуненням можуть виникнути труднощі. UAportal розповів, як саме можна прибрати залишки сіри без сильних зусиль.
Використовуйте харчову соду та алюмінієву фольгу
- Спочатку обгорніть скляний посуд алюмінієвою фольгою блискучою стороною зовні. Потім викладіть на фольгу потемнілі срібні вироби. Посипте срібло великою кількістю кухонної соди. Залийте срібло окропом, переконавшись, що воно повністю занурене у воду. Залиште срібло на кілька хвилин, щоб відбулася хімічна реакція.
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Спробуйте лимонний сік і сіль
- Почніть з вичавлення свіжого лимонного соку в миску. Додайте в лимонний сік чайну ложку солі і добре перемішайте. Помістіть потьмянілі срібні вироби в суміш лимонного соку і солі. Залиште срібло приблизно на п'ять хвилин, щоб кислотні властивості лимонного соку розщепили бруд.
Скористайтеся зубною пастою і м'якою ганчіркою
- Почніть з нанесення невеликої кількості зубної пасти на м'яку ганчірку. Акуратно втирайте зубну пасту в потьмяніле срібло круговими рухами. Продовжуйте втирати до тих пір, поки потемніння не почне зникати. Промийте срібло водою і витріть його ватним диском.
Спробуйте розчин для чистки срібла
- Якщо вищеописані методи не дали задовільних результатів, спробуйте скористатися комерційним розчином. Ці розчини спеціально розроблені для видалення потемніння і відновлення блиску срібних виробів. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.
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