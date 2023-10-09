Как убрать почернение на серебре: четыре полезных совета

С годами серебро постепенно теряет свой блеск и приобретает удивительный темный оттенок. Этот "оттенок" называется сероводородом, и с его устранением могут возникнуть трудности. UAportal рассказал, как именно можно убрать остатки серы без усилий.

Используйте пищевую соду и алюминиевую фольгу.

Сначала оберните стеклянную посуду алюминиевой фольгой блестящей стороной снаружи. Затем выложите на фольгу потемневшие серебряные изделия. Посыпьте серебро большим количеством поваренной соды. Залейте серебро крутым кипятком, убедившись, что оно полностью погружено в воду. Оставьте серебро на несколько минут, чтобы произошла химическая реакция.

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Попробуйте лимонный сок и соль

Начните с выжатия свежего лимонного сока в миску. Добавьте в лимонный сок чайную ложку соли и хорошо перемешайте. Поместите потускневшие серебряные изделия в смесь лимонного сока и соли. Оставьте серебро примерно на пять минут, чтобы кислотные свойства лимонного сока расщепили грязь.

Воспользуйтесь зубной пастой и мягкой тряпкой

Начните с нанесения небольшого количества зубной пасты на мягкую тряпку. Аккуратно вотрите зубную пасту в потускневшее серебро круговыми движениями. Продолжайте втирать до тех пор, пока потемнение не начнет исчезать. Промойте серебро водой и протрите его ватным диском.

Попробуйте раствор для чистки серебра

Если вышеописанные методы не дали удовлетворительных результатов, попробуйте использовать коммерческий раствор. Эти растворы специально разработаны для удаления потемнений и восстановления блеска серебряных изделий. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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