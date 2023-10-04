Як відновити вицвілі речі після прання: дієві поради

UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть відродити вицвілі речі й продовжити термін їх служби. Ми розглянемо як можна відновити кольори одягу та тканин за допомогою простих методів і домашніх засобів.

Барвник для тканини

Барвники для тканин доступні в різних кольорах і можуть допомогти відновити яскравість вицвілого одягу або тканин. Необхідно дотримуватись інструкцій на упаковці барвника і нанести його на вицвілу річ.

Цей метод може бути особливо ефективним для натуральних тканин, таких як бавовна або льон. Однак важливо пам'ятати, що барвники для тканин можуть не так добре працювати на синтетичних матеріалах.

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Засіб для прання, що підсилює колір

Ці засоби спеціально розроблені для відродження вицвілих кольорів на одязі. Вони працюють, повертаючи забарвлення на тканину, допомагаючи відновити її первісну яскравість.

Слід додати засіб для підсилення кольору до звичайного прального порошку і випрати вицвілу річ, як зазвичай. Для досягнення найкращих результатів обов'язково дотримуватись інструкцій на упаковці засобу.

Оцет або лимонний сік

Для більш природного підходу, можна спробувати використовувати побутові засоби, такі як оцет або лимонний сік, щоб допомогти відновити вицвілі кольори. Оцет, доданий у цикл прання, може допомогти видалити залишки миючого засобу, які можуть потьмяніти кольори.

Лимонний сік, з іншого боку, може діяти як натуральний відбілювач і освітлити вицвілі тканини. Необхідно додати чашку оцту або лимонного соку до циклу прання разом зі звичайним миючим засобом.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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