Культова сумка від Джейн Біркін: що відомо про Hermès Birkin

Джейн Біркін, відома співачка, актриса та ікона стилю, залишила незгладимий слід у світі. Її внесок у музику та драму був визначним, але вона також стала синонімом одного з модних аксесуарів, який носить її ім'я. Сумочка Hermès Birkin досягла культового статусу, а сама Біркін віднайшла розвагу в спадщині, яку несло її ім'я.

Під час показу Hermès Fall 2012 вона з гумором зауважила: "Тепер, коли я їду в Америку співати, вони кажуть: "Біркін"? Це про сумку? Я відповідаю: "Так, дійсно: і сумка зараз заспіває". Саме під час цього заходу Біркін розповіла захопливу історію створення найвідомішої, найвпливовішої та найбажанішої сумочки у світі.

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У 1981 році під час польоту до Лондона Біркін опинилася поруч із Жаном-Луї Дюма, творцем Hermès. Вона яскраво пам'ятає цей інцидент. Під час розмови, вона згадує казус з її попередньою сумкою, яку випадково розчавив її чоловік. Дюма, розуміючи її потребу в кращій сумці, висловив бажання надати їй більш підходящий варіант.

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Під час розмови Біркін висловила бажання отримати сумку з кишенями. Дюма, який розкрив свою причетність до Hermès, пообіцяв зробити кишені в сумці спеціально для неї. Тоді Біркін запропонувала розмір між культовою сумкою Kelly та портфелем її чоловіка. Щоб проілюструвати своє бачення, вона намалювала ескіз дизайну на паперовому пакеті. Дюма, вражений її ідеєю, запевнив, що втілить її творіння в життя.

Через деякий час Біркін відвідала магазин Hermès, щоб придбати сумку, яку вона собі уявляла. Однак у Дюма була інша пропозиція. Він запропонував віддати їй сумку в обмін на використання її прізвища для найменування дизайну. Біркін погодилася, і так з'явилася на світ сумка Hermès Birkin.

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