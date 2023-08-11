Культовая сумка от Джейн Биркин: что известно о Hermès Birkin

Джейн Биркин, известная певица, актриса и икона стиля, оставила неизгладимый след в мире. Ее вклад в музыку и драму был выдающимся, но она также стала синонимом одного из модных аксессуаров, носящего ее имя. Сумочка Hermès Birkin достигла культового статуса, а сама Биркин нашла развлечение в наследстве, которое несло ее имя.

Во время показа Hermès Fall 2012 она с юмором заметила: "Теперь, когда я еду в Америку петь, они говорят: "Биркин"? Это о сумке? Я отвечаю: "Да, действительно: и сумка сейчас споет". Мероприятие Биркин рассказала увлекательную историю создания самой известной, влиятельной и желанной сумочки в мире.

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В 1981 году во время полета в Лондон Биркин оказалась рядом с Жаном-Луи Дюма, создателем Hermès. Она ярко помнит этот инцидент. Во время разговора она вспоминает казус с ее предыдущей сумкой, которую случайно раздавил ее муж. Дюма, понимая ее потребность в лучшей сумке, выразил желание предоставить ей более подходящий вариант.

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Во время разговора Биркин выразила желание получить сумку с карманами. Дюма, раскрывший свою причастность к Hermès, пообещал сделать карманы в сумке специально для нее. Тогда Биркин предложил размер между культовой сумкой Kelly и портфелем ее мужа. Чтобы проиллюстрировать свое видение, она изобразила эскиз дизайна на бумажном пакете. Дюма, пораженный ее идеей, заверил, что воплотит ее творение в жизнь.

Через некоторое время Биркин посетила магазин Hermès, чтобы приобрести сумку, которую она себе представляла. Однако у Дюма было другое предложение. Он предложил отдать ей сумку в обмен на использование ее фамилии для наименования дизайна. Биркин согласилась, и так появилась на свет сумка Hermès Birkin.

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