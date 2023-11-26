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Ламінування вій: переваги і недоліки процедури

Марина Грамович

Переваги і недоліки ламінування вій

Ламінування вій стає дедалі популярним способом підкреслити погляд та покращити зовнішній вигляд вій. Проте ця процедура має ряд плюсів і мінусів, які варто розглянути. UAportal дослідив вплив ламінування на об'єм і зовнішній вигляд вій.

Переваги ламінування вій:

  • Покращення візуального вигляду

Ламінування вій підіймає і змінює форму ваших природних вій, надаючи вашим очам розкритого погляду.

  • Економія часу

Б'юті-процедура дозволяє відмовитися від щоденної завивки та нанесення туші, допомагаючи заощадити час на макіяж.

  • Довготривалий результат

У порівнянні з традиційною завивкою вій, ламінування забезпечує більш тривалий ефект – до 6-8 тижнів.

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Недоліки ламінування вій:

  • Хімічний вплив

Засоби, що використовуються при ламінуванні вій, містять хімічні речовини, які можуть подразнювати шкіру або викликати алергічні реакції. Заздалегідь проведіть тест на шкірі.

  • Необхідний догляд

Хоча ламінування вій економить час, воно вимагає догляду. Уникайте продуктів для макіяжу на масляній основі або засобів для зняття макіяжу, оскільки вони можуть послабити ламінування.

  • Залежність від професіоналів

Ламінування вій – це складна процедура, яка в ідеалі повинна виконуватися кваліфікованими фахівцями.

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