Найкращі фільми-біографії, які вийшли у 2010-15 роках

UAportal підготував список найкращих фільмів-біографій, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Вони мають рейтинг IMDB 6,5 і вище та перенесуть глядачів до інших епох.

Боєць

рейтинг IMDB: 7,9

Жанр: Біографія, Драма

Країна: США Тривалість: 115 хвилин Рік: 2010

Продюсер: Девід Хоберман, Тодд Ліберман

"Боєць" – це історія сходження боксера від невідомості до слави. Фільм розповідає про Міккі Уорда, який намагається досягти успіху у світі боксу всупереч усьому, навіть власному братові. У фільмі знялися Марк Волберг і Крістіан Бейл, він був номінований на сім премій "Оскар", у тому числі за кращу картину та кращу чоловічу роль другого плану.

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Це напружений фільм, який показує нам, що потрібно зробити, щоб досягти успіху в житті, зіткнувшись із перешкодами. У фільмі також показаний зв'язок між братами, який ніколи не може бути зруйнований, незалежно від того, наскільки важкі часи. Це надихаюча історія про наполегливість та стійкість, яка залишиться з вами надовго після закінчення титрів.

Король говорить

IMDB рейтинг: 8,0

Жанр: біографія, драма, історія

Країна: Велика Британія

Тривалість: 118 хвилин Рік: 2010

Продюсер: Гарет Унвін, Ієн Каннінг

Фільм "Король говорить" розповідає справжню історію боротьби короля Георга VI із заїканням під час Другої світової війни, коли він намагався згуртувати свою країну проти гітлерівських військ. Колін Ферт грає роль короля, який має подолати свій дефект промови, якщо він хоче провести свій народ через цей важкий час в історії.

Джеффрі Раш грає Лайонела Лога, логопеда, який допомагає королю знайти голос у ці важкі часи. Незважаючи на труднощі, що виникають спочатку, згодом їхні стосунки переростають у взаємну повагу та захоплення, оскільки вони разом працюють над досягненням спільної мети – перемогти заїкуватість короля.

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Соціальна мережа

IMDB Рейтинг: 7,7

Жанр: біографія, драма

Країна: США Тривалість: 120 хвилин Рік: 2010

Продюсер: Дана Брунетті, Скотт Рудін

Фільм "Соціальна мережа" розповідає історію створення Facebook, розповідаючи про шлях її засновника Марка Цукерберга від студента Гарварда до генерального директора-мільярдера трохи менш як за дві години. Джессі Айзенберг грає Цукерберга, а Ендрю Гарфілд зображує Едуардо Саверіна – ділового партнера Цукерберга, який згодом подає на нього до суду, у цій захоплюючій драмі режисера Девіда Фінчера.

Цей фільм пропонує глядачам зрозуміти, як технології можуть формувати наше життя, як ніколи раніше, і наголошує на нашій залежності від соціальних мереж сьогодні, як ніколи раніше. Він дає нам унікальний погляд на те, як амбіції у поєднанні з технологіями можуть назавжди змінити наше життя.

Гонка

IMDB Рейтинг: 8,1

Жанр: бойовик, біографія, драма

Країна: Німеччина Тривалість: 123 хвилини Рік: 2013

Продюсер: Рон Ховард

Фільм "Гонка" розповідає про суперників у гонках Формули-1 Нікі Лауде та Джеймса Ханте під час їхньої боротьби за чемпіонську славу в сезоні 1976 року. З Даніелем Брюлем у ролі Лауди та Крісом Хемсвортом у ролі Ханта цей фільм демонструє напружені дії, коли обидва гонщики змушують себе перевершити всі мислимі межі.

Сценарій Пітера Моргана у поєднанні з режисурою Рона Ховарда перетворює цей фільм на захоплюючу поїздку протягом усієї його дії, яка залишає глядачів без дихання до останньої сцени.

Стів Джобс

IMDB Рейтинг: 7,2

Жанр: біографія, драма

Країна; США Тривалість; 122 хвилини Рік; 2015

Продюсер: Скотт Рудін

Стів Джобс розповідає історію життя співзасновника Apple Стіва Джобса з 1971 по 2011 рік, фокусуючись в основному на трьох культових запусках продуктів, що охоплюють три десятиліття. Майкл Фассбендер грає Стіва Джобса, а Сет Роген зображує Стіва Возняка - співзасновника компанії Apple – у цьому байопіку Денні Бойла, який розповідає не тільки про успіх Джобса, а й про його особисті битви.

Цей фільм пропонує глядачам зрозуміти, як одна людина назавжди змінила наш світ завдяки інноваціям та пристрасті, незважаючи на безліч особистих проблем, які загрожували зупинити його на кожному кроці на цьому шляху.

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