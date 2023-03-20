Лучшие фильмы-биографии, которые вышли в 2010-15 годах

UAportal подготовил список лучших фильмов-биографий, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Они имеют рейтинг IMDB 6,5 и выше и перенесут зрителей в другие эпохи.

Боец

рейтинг IMDB : 7,9

Жанр: Биография, Драма

Страна: США Продолжительность: 115 минут Год: 2010

Продюсер: Дэвид Хоберман, Тодд Либерман

"Боец" – это история восхождения боксера от безвестности к славе. Фильм рассказывает о Микки Уорде, который пытается добиться успеха в мире бокса вопреки всему, даже собственному брату. В фильме снялись Марк Уолберг и Кристиан Бэйл, он был номинирован на семь премий "Оскар", в том числе за лучшую картину и лучшую мужскую роль второго плана.

Видео дня

Это напряженный фильм, который показывает нам, что нужно сделать, чтобы добиться успеха в жизни, столкнувшись с препятствиями. В фильме также показана связь между братьями, которая никогда не может быть разрушена, независимо от того, насколько тяжелы времена. Это вдохновляющая история о настойчивости и стойкости, которая останется с вами надолго после окончания титров.

Король говорит

IMDB рейтинг: 8,0

Жанр: биография, драма, история

Страна: Великобритания

Продолжительность: 118 минут Год: 2010

Продюсер: Гарет Унвин, Иэн Каннинг

Фильм "Король говорит" рассказывает подлинную историю борьбы короля Георга VI с заиканием во время Второй мировой войны, когда он пытался сплотить свою страну против гитлеровских войск. Колин Ферт играет роль короля, который должен преодолеть свой дефект речи, если он хочет провести свой народ через это трудное время в истории.

Джеффри Раш играет Лайонела Лога, логопеда, который помогает королю обрести голос в эти трудные времена. Несмотря на трудности, возникающие вначале, со временем их отношения перерастают во взаимное уважение и восхищение, поскольку они вместе работают над достижением общей цели – победить заикание короля.

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Социальная сеть

IMDB Рейтинг: 7,7

Жанр: биография, драма

Страна: США Продолжительность: 120 минут Год: 2010

Продюсер: Дана Брунетти, Скотт Рудин

Фильм "Социальная сеть" рассказывает историю создания Facebook, повествуя о пути ее основателя Марка Цукерберга от студента Гарварда до генерального директора-миллиардера чуть менее чем за два часа. Джесси Айзенберг играет Цукерберга, а Эндрю Гарфилд изображает Эдуардо Саверина – делового партнера Цукерберга, который впоследствии подает на него в суд, в этой захватывающей драме режиссера Дэвида Финчера.

Этот фильм предлагает зрителям понять, как технологии могут формировать нашу жизнь, как никогда раньше, и подчеркивает нашу зависимость от социальных сетей сегодня, как никогда раньше. Он дает нам уникальный взгляд на то, как амбиции в сочетании с технологиями могут навсегда изменить нашу жизнь.

Гонка

IMDB Рейтинг: 8,1

Жанр: боевик, биография, драма

Страна: Германия Продолжительность: 123 минуты Год: 2013

Продюсер: Рон Ховард

Фильм "Гонка" рассказывает о соперниках в гонках Формулы-1 Ники Лауде и Джеймсе Ханте во время их борьбы за чемпионскую славу в сезоне 1976 года. С Даниэлем Брюлем в роли Лауды и Крисом Хемсвортом в роли Ханта этот фильм демонстрирует напряженные действия, когда оба гонщика заставляют себя превзойти все мыслимые пределы.

Сценарий Питера Моргана в сочетании с режиссурой Рона Ховарда превращает этот фильм в захватывающую поездку на протяжении всего его действия, которая оставляет зрителей без дыхания до самой последней сцены.

Стив Джобс

IMDB Рейтинг: 7,2

Жанр: биография, драма

Страна; США Продолжительность; 122 минуты Год; 2015

Продюсер: Скотт Рудин

"Стив Джобс" рассказывает историю жизни соучредителя Apple Стива Джобса с 1971 по 2011 год, фокусируясь в основном на трех культовых запусках продуктов, охватывающих три десятилетия. Майкл Фассбендер играет Стива Джобса, а Сет Роген изображает Стива Возняка – соучредителя компании Apple - в этом байопике Дэнни Бойла, рассказывающем не только об успехе Джобса, но и о его личных сражениях.

Этот фильм предлагает зрителям понять, как один человек навсегда изменил наш мир благодаря инновациям и страсти, несмотря на множество личных проблем, которые угрожали остановить его на каждом шагу на этом пути.

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