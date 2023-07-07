Розгніваєте домовика: як виник знаменитий забобон не підмітати ночами

UAportal підготував статтю про забобони про те, що вночі не можна підмітати в українській культурі. Походження, значення та еволюція цього повір'я з часом проливає світло на його культурну значущість.

Походження

Щоб по-справжньому зрозуміти забобони про те, що вночі не можна підмітати, необхідно розібратися в його можливих коренях. Це повір'я сягає давнім фольклором і культурними традиціями, які формували українське суспільство протягом століть.

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Згідно з одним із пояснень, підмітання вночі заважає духам, які блукають у темряві. Вважається, що прибирання може ненавмисно видалити захисну енергію, яка відганяє злі сили, роблячи домочадців уразливими.

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Інша теорія вказує на практичний аспект цього забобону. У минулому, коли будинки були тьмяно освітлені або в них не було електрики, підмітання вночі могло призвести до нещасних випадків чи травм. Таким чином, ці забобони розвинулися як запобіжний засіб для забезпечення безпеки людей.

Приклади релігійних вірувань як забобонів

Забобон не підмітати вночі також знайшов своє відображення у релігійних практиках української культури. У різних конфесіях, включаючи Українську православну та греко-католицьку церкви, підмітати вночі не рекомендується, оскільки це асоціюється із негативними енергіями та духами. Вважається, що виконання таких робіт у цей час може порушити святість домашнього вогнища та спричинити нещастя.

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Під час релігійних церемоній та ритуалів, особливо під час важливих свят, українці особливо ретельно стежать за дотриманням цього забобону. Воно є нагадуванням про необхідність поважати духовні кордони та традиції, якими керувалися їхні предки протягом багатьох поколінь.

Приклади у казках та легендах

Народні казки та легенди відіграли значну роль у формуванні української культури та збереженні її забобонів. Забобон про заборону підмітати вночі увійшов у ці захоплюючі історії, ще більше зміцнивши своє значення у колективній свідомості українців.

Одна з таких історій пов'язана з домовим – домашнім духом, який, як вважається, мешкає в українських будинках. Згідно з легендою, домовик ображається на порушення порядку в нічний час, особливо на прибирання. Кажуть, що нічне прибирання може розгнівати домовика, що призведе до нещастя або навіть до виходу доброзичливого духу з дому.

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