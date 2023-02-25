Посібник з компостування: як легко удобрити ґрунт без зайвих витрат

UAportal підготував керівництво з компостування. Це метод переробки органічних матеріалів, таких як кухонні відходи, обрізки дерев та інші біорозкладні матеріали, в багатий на поживні речовини грунт.

Це простий та ефективний спосіб зменшити кількість відходів та одночасно створити цінний ресурс для саду. Щоб приступити до компостування, ось п'ять простих порад:

Порада 1: Виберіть правильний контейнер

Вам знадобиться контейнер, досить великий, щоб вмістити всі матеріали, що компостуються, але досить маленький, щоб поміститися у дворі або на балконі. Переконайтеся, що він має достатньо дренажних отворів, щоб вода могла легко йти.

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Порада 2: Додати правильні інгредієнти

Ключовими інгредієнтами для успішного компостування є багаті вуглецем матеріали, такі як листя та гілки, багаті азотом матеріали, такі як кухонні відходи та скошена трава, та волога у вигляді води або дощової води. Змішуйте ці інгредієнти шарами у контейнері, доки він не буде заповнений приблизно на дві третини.

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Порада 3: Регулярно перевертайте купу

Перевертання купи кожні кілька днів сприяє її аерації та прискорює процес розкладання. Використовуйте лопату або вила, щоб перемішати всі разом і перерозподілити вологі ділянки, щоб вони не стали надто сирими і не висохли надто швидко.

Порада 4: Слідкуйте за рівнем вологості

Занадто багато вологи уповільнює процес розкладання, а замало – призводить до висихання купи та її повного припинення. Перевірте рівень вологості, стиснувши трохи матеріалу у руці; якщо навпомацки він вологий, але не мокрий, значить, все гаразд!

Порада 5: Збирайте компост, коли він буде готовий

Коли матеріал на дні контейнера стане темно-коричневим та розсипчастим, як ґрунт, його можна збирати! Розкладіть його навколо вашого саду або кімнатних рослин, щоб отримати додатковий заряд поживних речовин, які допоможуть їм процвітати!

Компостування може бути неймовірно корисним заняттям, але є деякі потенційні недоліки. Наприклад, неприємні запахи від анаеробних бактерій чи шкідники, яких залучають харчові відходи у відкритих контейнерах.

Щоб пом'якшити ці проблеми, переконайтеся, що компост накритий, коли його активно не перевертають. Використовуйте герметичні контейнери для харчових відходів, коли це можливо.

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