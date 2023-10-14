Смертельна отрута для кішок: список небезпечних рослин

Кімнатні рослини можуть прикрасити будь-яку оселю, але дуже важливо пам'ятати про їхню потенційну небезпеку для котів. UAportal підготував цю інформацію, щоб проінформувати власників домашніх улюбленців про конкретні рослини, які становлять для них загрозу.

Завдяки розумінню ризиків можна створити безпечне і комфортне для котів середовище, в якому їхнє благополуччя буде на першому місці.

Лілія

Однією з поширених рослин, яких слід уникати, є лілія, яка може бути дуже токсичною для котів. Навіть проковтування невеликої кількості листя, пилку або квіток лілії може спричинити серйозні ураження нирок і потенційно бути смертельним для котів. Щоб забезпечити безпеку вашого котячого друга, найкраще прибрати лілії з дому або тримати їх у недоступному для нього місці.

Пуансетія

Ще одна рослина, з якою слід бути обережними, – пуансетія. Хоча пуансетія часто асоціюється зі святами, при попаданні в організм кота вона може викликати шлунково-кишкові розлади та подразнення в ротовій порожнині і шлунку. Щоб запобігти можливим проблемам зі здоров'ям, рекомендується розміщувати пуансетії в місцях, до яких кіт не зможе дістатися, щоб уникнути можливих проблем зі здоров'ям.

Читайте також: Сім кімнатних рослин, які отруйні для котів

Павутинні рослини

Павутинні рослини, як правило, вважаються нетоксичними для котів, але можуть спричинити легкі розлади травлення, якщо кіт проковтне значну їхню частину. Хоча павутинні рослини загалом безпечні, бажано тримати їх у недоступному для кота місці, щоб уникнути потенційного виникнення дискомфорту або проблем.

Нефритові рослини

Хоча нефритові рослини не є високотоксичними для котів, вживання їх в організм може спричинити легкі розлади травлення, такі як блювота, діарея та зниження апетиту. Щоб захистити здоров'я вашого кота, рекомендується тримати нефритові рослини в недоступних місцях, аби запобігти випадковому проковтуванню та неприємним наслідкам.

Сагова пальма

Якщо вдома росте сагова пальма, необхідно бути вкрай обережними, оскільки вона дуже токсична для котів. Проковтування будь-якої частини пальми саго може призвести до таких симптомів, як блювота, діарея, млявість, судоми, печінкова недостатність і навіть смерть. Щоб створити безпечне середовище для кота, необхідно прибрати пальму саго з дому або розмістити її в місці, недоступному для нього.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!