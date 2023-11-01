Топ-5 звичок, які можуть зашкодити вашій шкірі

UAportal розповість про п'ять шкідливих звичок, які можуть негативно вплинути на вашу шкіру. Від перебування на сонці до агресивного скрабування обличчя – ці звички можуть завдати багато шкоди.

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Тривала засмага

Тривала засмага під палючим сонцем може виявитися шкідливою для здоров'я шкіри. Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання сонця не тільки підвищує ризик розвитку раку шкіри, але й прискорює процес старіння та викликає сонячні опіки. Обмеження перебування на сонці, особливо в години пік, використання адекватних заходів захисту від сонця, таких як нанесення сонцезахисного крему з високим SPF має важливе значення для збереження хорошого вигляду обличчя.

Надмірне скрабування

Багато людей несвідомо завдають шкоди своїй шкірі, інтенсивно скрабуючи обличчя під час вмивання. Це може призвести до подразнення шкіри, пошкодження захисного бар'єра та загострення наявних шкірних захворювань. Бажано обирати м'які, кругові рухи під час очищення обличчя з використанням відповідного засобу для вмивання, щоб зберегти здоров'я шкіри та запобігти непотрібній шкоді.

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Недостатнє зволоження

Недостатнє зволоження також може сприяти виникненню проблем зі шкірою та погіршити її загальний стан. Недостатня кількість води може призвести до сухості, тьмяності та втрати еластичності. Важливо забезпечити належне зволоження, випиваючи достатню кількість води протягом дня і підтримуючи шкіру зволоженою, щоб зберегти її природне сяйво і еластичність.

Дотики до обличчя

Звичка, яку часто ігнорують, але яка може зіпсувати шкіру – це часті дотики до обличчя. Постійні дотики можуть переносити бактерії та бруд з рук на шкіру, що потенційно може призвести до висипань, інфекцій та подразнень. Уникання непотрібних контактів з обличчям може допомогти зберегти шкіру чистою і здоровою.

Нехтування змиттям макіяжу

Нехтування зняттям макіяжу перед сном – поширена помилка, яка може завдати шкоди шкірі. Сон з макіяжем може закупорити пори, що призведе до висипань і тьмяності шкіри. Дуже важливо ретельно очищати обличчя перед сном, щоб дозволити шкірі дихати і омолоджуватися протягом ночі, сприяючи більш чистому і здоровому кольору обличчя.

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