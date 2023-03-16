Чи зростуть тарифи на світло, газ, воду та опалення навесні 2023 року

В Україні триває війна, але тарифи на комунальні послуги збереженні на довоєнному рівні. Проте ціни на комуналку можуть зрости.

Утім, реальні доходи українців тільки скоротили, але й держава витрачає чималі кошти на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів енергетики України. Про це повідомляє ТСН.ua.

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Чи зміняться тарифи на газ, гарячу воду та опалення

Відповідно до закону України № 2479-IX, мораторій на підвищення тарифів на газ та теплову енергію встановлюється на період воєнного стану та 6 місяців після нього.

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Це означає, що в цей час заборонено підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Тому українці повинні платити за газ за тими ж цінами, які були станом на 24 лютого 2022 року.

Чи зміняться тарифи на подавання холодної води та відведення

Український уряд не запроваджував мораторій на холодну воду. Проте у грудні ціни не підіймали, хоча попередньо планувалося.

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10 березня регулятор НКРЕКП сповістив про плани "у березні цього року включити до порядку денного питання щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у формі відкритого слухання".

Відтак, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення можуть у середньому зрости на 15%. Підвищення проводитиметься у два етапи – з 01.04.2023 та з 01.07.2023 року.

Ціни зростуть для всіх обласних центрів, окрім Миколаєва, Херсону, тимчасово окупованих Луганська, Донецька та Криму.

Збільшення тарифів обґрунтовують наступними причинами:

збільшення використання електроенергії,

зростання цін на продукцію,

необхідність збільшення зарплат.

Як зміняться тарифи на електроенергію

Уряд не виключає, що тарифи на електроенергію буде переглянуто у бік збільшення.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання підвищення цін на електроенергію можуть розглянути після завершення опалювального сезону (початок квітня).

"Підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства", – зазначив Галущенко.

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Наразі за споживання електроенергії до 100 кВт•год домогосподарства сплачують за тарифом 1,44 грн за 1 кВт•год, понад цю норму – 1,68 грн за 1 кВт•год

На думку експертів, що тарифи будуть наближатися до ринкової вартості електроенергії. Зараз вона залежно від регіону та оператора становить 5-6 грн за 1 кВт•год.

Нагадаємо, що в Україні окремі категорії громадян можуть не платити за певні комунальні послуги. Зокрема, йдеться про тариф на розподіл газу.

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