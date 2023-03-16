Возрастут ли тарифы на свет, газ, воду и отопление весной 2023 года

В Украине идет война, но тарифы на коммунальные услуги сохранены на довоенном уровне. Однако цены на коммуналку могут возрасти.

Впрочем, реальные доходы украинцев только сократили, но государство тратит немалые средства на восстановление разрушенных и поврежденных объектов энергетики Украины. Об этом сообщает ТСН.ua.

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Изменятся ли тарифы на газ, горячую воду и отопление

Согласно закону Украины №2479-IX, мораторий на повышение тарифов на газ и тепловую энергию устанавливается на период военного положения и 6 месяцев после него.

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Это означает, что в настоящее время запрещено повышать тарифы для всех категорий потребителей на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию, поставки тепловой энергии и горячей воды.

Поэтому украинцы должны платить за газ по тем же ценам, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Изменятся ли тарифы на подачу холодной воды и отвод

Украинское правительство не вводило мораторий на холодную воду. Однако в декабре цены не поднимались, хотя предварительно планировалось.

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10 марта регулятор НКРЭКУ сообщил о планах "в марте этого года включить в повестку дня вопрос по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в форме открытого слушания".

Следовательно, тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод могут в среднем возрасти на 15%. Повышение будет проводиться в два этапа – с 01.04.2023 и с 01.07.2023 года.

Цены вырастут для всех областных центров, кроме Николаева, Херсона, временно оккупированных Луганска, Донецка и Крыма.

Увеличение тарифов обосновывают следующими причинами:

увеличение использования электроэнергии,

рост цен на продукцию,

необходимость увеличения зарплат.

Как изменятся тарифы на электроэнергию

Правительство не исключает, что тарифы на электроэнергию будут пересмотрены в сторону увеличения.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что вопрос повышения цен на электроэнергию может быть рассмотрен после завершения отопительного сезона (начало апреля).

"Повышение может быть только диверсифицированным, то есть в зависимости от потребления каждого домохозяйства", – отметил Галущенко.

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Сейчас за потребление электроэнергии до 100 кВтч домохозяйства платят по тарифу 1,44 грн за 1 кВтч, сверх этой нормы – 1,68 грн за 1 кВтч

По мнению экспертов, тарифы будут приближаться к рыночной стоимости электроэнергии. Сейчас она в зависимости от региона и оператора составляет 5-6 грн. за 1 кВт•ч.

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут не платить за определенные коммунальные услуги. В частности, речь идет о тарифе на распределение газа.

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