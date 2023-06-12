5 найстрашніших фільмів жахів, які налякають будь-кого

У сфері кіно жахів 2020 виявився роком історій і тривожних переживань, що леденять душу. UAportal підготував докладний опис деяких з фільмів жахів, що найбільше запам'ятовуються, що вийшли у 2019-2020 році.

Хто не сховався

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 88 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Дейв Франко

Режисер Дейв Франко розповідає про дві сімейні пари, які винаймають будинок для відпочинку на вихідні. Однак їх усамітнення набуває зловісного обороту, коли вони виявляють приховані камери в орендованому будинку. Параноя та недовіра наростають у міру того, як вони розкривають темні секрети і стикаються з невідомою загрозою, що призводить до жахливої боротьби за виживання.

Його дім

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: жахи

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 93 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Ейдан Еліотт

У фільмі "Його дім" молода пара біженців, Бол і Ріал, біжить із охопленого війною Південного Судану та шукає притулку в Англії. Однак незабаром вони розуміють, що їх новий будинок зберігає злі сили. Поки пара бореться з надприродними явищами та травмами свого минулого, фільм досліджує теми втрати, вини та іммігрантського досвіду.

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Реліквія

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: жахи

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 89 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Анна МакЛіш

У центрі фільму "Реліквія" – три покоління жінок: Една, її дочка Кей та онука Сем. Коли Една пропадає, Кей і Сем повертаються в сімейний будинок, що руйнується, на її пошуки. Розгадуючи темні таємниці, приховані в будинку, вони стикаються зі злобною присутністю, яка переслідує не лише їхню родину, а й розум.

У чужій шкурі

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: жахи

Країна виробництва: Канада

Тривалість: 103 хвилини

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Нів Фічман

Фільм "У чужій шкурі" режисера Брендона Кроненберга занурює в майбутнє, де вбивці використовують технологію імплантації мозку, щоб вселятися в тіла інших людей і вбивства. Тася Вос, вбивця, опиняється в пастці дивовижної битви за контроль, коли вона заволодіває тілом Коліна Тейта. У міру того, як стирається межа між особами, фільм досліджує теми ідентичності, моралі та наслідків безконтрольної влади.

Свята Мод

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: жахи

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 84 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Олівер Кассман

У фільмі "Свята Мод" Мод, релігійна медсестра, стає одержимою ідеєю врятувати душу своєї смертельно хворої пацієнтки Аманди. У міру посилення релігійної запопадливості Мод її дії приймають похмурий і тривожний оборот, розмиваючи межі між благочестям і оманою. Цей психологічний фільм жахів зачіпає теми віри, спокути та руйнівної природи одержимості.

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