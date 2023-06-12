5 найстрашніших фільмів жахів, які налякають будь-кого
У сфері кіно жахів 2020 виявився роком історій і тривожних переживань, що леденять душу. UAportal підготував докладний опис деяких з фільмів жахів, що найбільше запам'ятовуються, що вийшли у 2019-2020 році.
Хто не сховався
Рейтинг IMDB: 5.7/10
Жанр: жахи
Країна виробництва: США
Тривалість: 88 хвилин
Рік виконання: 2020
Головний продюсер: Дейв Франко
Режисер Дейв Франко розповідає про дві сімейні пари, які винаймають будинок для відпочинку на вихідні. Однак їх усамітнення набуває зловісного обороту, коли вони виявляють приховані камери в орендованому будинку. Параноя та недовіра наростають у міру того, як вони розкривають темні секрети і стикаються з невідомою загрозою, що призводить до жахливої боротьби за виживання.
Його дім
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: жахи
Країна виробництва: Велика Британія
Тривалість: 93 хвилини
Рік виробництва: 2020
Головний продюсер: Ейдан Еліотт
У фільмі "Його дім" молода пара біженців, Бол і Ріал, біжить із охопленого війною Південного Судану та шукає притулку в Англії. Однак незабаром вони розуміють, що їх новий будинок зберігає злі сили. Поки пара бореться з надприродними явищами та травмами свого минулого, фільм досліджує теми втрати, вини та іммігрантського досвіду.
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Реліквія
Рейтинг IMDB: 6.4/10
Жанр: жахи
Країна виробництва: Австралія
Тривалість: 89 хвилин
Рік виробництва: 2020
Головний продюсер: Анна МакЛіш
У центрі фільму "Реліквія" – три покоління жінок: Една, її дочка Кей та онука Сем. Коли Една пропадає, Кей і Сем повертаються в сімейний будинок, що руйнується, на її пошуки. Розгадуючи темні таємниці, приховані в будинку, вони стикаються зі злобною присутністю, яка переслідує не лише їхню родину, а й розум.
У чужій шкурі
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: жахи
Країна виробництва: Канада
Тривалість: 103 хвилини
Рік виконання: 2020
Головний продюсер: Нів Фічман
Фільм "У чужій шкурі" режисера Брендона Кроненберга занурює в майбутнє, де вбивці використовують технологію імплантації мозку, щоб вселятися в тіла інших людей і вбивства. Тася Вос, вбивця, опиняється в пастці дивовижної битви за контроль, коли вона заволодіває тілом Коліна Тейта. У міру того, як стирається межа між особами, фільм досліджує теми ідентичності, моралі та наслідків безконтрольної влади.
Свята Мод
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: жахи
Країна виробництва: Велика Британія
Тривалість: 84 хвилини
Рік зробити: 2019
Головний продюсер: Олівер Кассман
У фільмі "Свята Мод" Мод, релігійна медсестра, стає одержимою ідеєю врятувати душу своєї смертельно хворої пацієнтки Аманди. У міру посилення релігійної запопадливості Мод її дії приймають похмурий і тривожний оборот, розмиваючи межі між благочестям і оманою. Цей психологічний фільм жахів зачіпає теми віри, спокути та руйнівної природи одержимості.
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