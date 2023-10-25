Для зняття макіяжу та пом'якшення п'ят: Топ-5 способів використання вазеліну

UAportal підготував статтю про нетрадиційні способи використання вазеліну. Ми розглянемо кілька дивовижних і практичних способів використання цього продукту, які можуть вийти за рамки того, що можна очікувати від цього побутового засобу.

Усунення натирання

Один з незвичайних способів використання вазеліну – це запобігання натиранню. Нанесіть тонкий шар вазеліну на ділянки, схильні до натирання під час тривалої ходьби або бігу. Такий бар'єр зменшує тертя і запобігає подразненню.

Догляд за волоссям

Використовуйте вазелін, щоб приборкати кучеряве волосся. Розітріть невелику кількість вазеліну між долонями і проведіть руками по волоссю, щоб розгладити кучерявість і додати блиску.

Читайте також: Очищує шкіру та подовжує вії: топ-7 методів використання вазеліну для краси

Зняття макіяжу

Нанесіть невелику кількість вазеліну на ватний диск або ватяну паличку і обережно зітріть макіяж. Він ефективно видаляє стійку туш і залишає шкіру м'якою та зволоженою.

Подовження парфуму

Продовжіть життя вашим парфумам за допомогою вазеліну. Нанесіть тонкий шар вазеліну на ділянки, де ви зазвичай наносите парфуми, наприклад, на зап'ястя і шию. Зволожуючі властивості вазеліну допоможуть утримати аромат і зробити його більш стійким.

Догляд за ногами

Зволожуйте і пом'якшуйте ноги за допомогою вазеліну. Перед сном нанесіть велику кількість вазеліну на ноги і одягніть чисті шкарпетки на ніч. Прокинувшись, ви відчуєте гладенькі та зволожені стопи.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за волоссям.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !