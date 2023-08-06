Додай впевненості у собі: Як підібрати сумку за типом фігури

Вибір ідеальної сумки, яка доповнює фігуру, може покращити зовнішній вигляд та підвищити впевненість у собі. UAportla підготував корисні поради, які допоможуть вибрати сумку відповідно до фігури.

Фасони сумок для фігури "пісочний годинник"

Фігура "пісочний годинник" характеризується чітко окресленою талією та збалансованими пропорціями. Сумочки зі строгим фасоном, що сидять на талії, можуть підкреслити вигини та створити гармонійний та привабливий образ.

Також зверніть увагу на середнього розміру сумки крос-боді, що сидять на стегні. Такий фасон привертає увагу до талії та створює гармонійний силует.

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Фасони сумок для фігури "яблуко"

Фігури типу "яблуко", як правило, акцентують увагу на середній частині тіла. Головне – відвернути акцент від талії та зосередитися на створенні балансу та пропорційності. Шукайте сумки з довгими ремінцями, що звисають нижче за лінію талії.

Це створює вертикальну лінію та відволікає увагу від зони талії. Вибирайте сумки з цікавими деталями чи прикрасами з боків. Це створює ілюзію вужчої талії та надає візуальний інтерес до загального вигляду.

Фасони сумок для фігури "груша"

Грушоподібні фігури мають вужчі плечі та ширші стегна. Мета – збалансувати пропорції, додавши до об'єму верхньої частини тіла. Вибирайте сумки через плече з короткими ремінцями, що щільно сидять під рукою.

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Це звертає увагу на верхню частину тіла та створює більш пропорційний образ. Зверніть увагу на сумки зі сміливими візерунками або яскравими кольорами, щоб додати візуальний акцент на верхній частині тіла. Це допоможе створити гармонійніший вигляд.

Фасони для фігури "Прямокутник"

Прямокутні фігури мають прямий силует із мінімальними вигинами. Мета – створити ілюзію вигинів та додати чіткості лінії талії.

Вибирайте сумки з округлими та м'якими формами. Це надає візуальний інтерес та створює ілюзію вигинів. Виберіть сумки з регульованими ременями, які можна носити через плече або затиснути на талії. Це допомагає виділити лінію талії і робить жіночніший силует.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, який потрібно купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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