Ідеально для вечора: топ-5 найкращий детективних серіалів, які поглинуть увагу

UAportal підготував список кращих детективних серіалів з сюжетними лініями, що інтригують, захоплюючими розслідуваннями і вражаючими рейтингами IMDB. Ці серіали поєднують у собі захоплюючий екшн та тонкощі детективної роботи, що робить їх обов'язковими для перегляду для шанувальників жанру.

Справжній детектив

IMDB рейтинг: 9.0/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 55 хвилин

Рік виробництва: 2014-2015

Головний продюсер: HBO

"Справжній детектив" розповідає про двох детективів, Роста Коля та Мартіна Харта, які розслідують серію вбивств у Луїзіані. Дія серіалу розгортається у кількох часових точках, у результаті розкривається складна і примарна природа злочинів, досліджується психологічне навантаження, що вони надають детективів. У міру того, як вони розкривають павутину корупції та темряви, у серіалі порушуються теми моралі та людської здатності до зла.

Вбивство

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин

Рік виробництва: 2011-2014

Головний продюсер: AMC Studios

Серіал "Вбивство" знайомить детектива Сару Лінден та її напарника, детектива Стівена Холдера з розслідуванням вбивства молодої дівчини в Сіетлі. Серіал слідує за їх невпинними пошуками істини, розкриваючи мережу секретів та корупції, яка простягається далеко за межі початкової справи. Кожен сезон присвячений окремому злочину, тому в серіалі "Вбивство" сплітаються складні сюжетні лінії та досліджуються наслідки дій детективів.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Вбивство на пляжі

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 60 хвилин

Рік виробництва: 2013-2015

Головний продюсер: ITV Studios

У серіалі "Вбивство на пляжі" детективи Алек Харді та Еллі Міллер розслідують вбивство маленького хлопчика у невеликому прибережному містечку. У міру того, як згуртована громада розривається на частини через підозри та горе, серіал досліджує вплив злочину як на жителів, так і на детективів. Серіал "Вбивство на пляжі" з поворотами на кожному розі тримає глядачів у напрузі, поки вони по крихтах збирають правду.

Молодий Валландер

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: Швеція

Тривалість: 90 хвилин

Рік виробництва: 2010-2013

Головний продюсер: Yellow Bird Films

"Молодий Валландер" розповідає про детектива Курта Валландера, неспокійного, але блискучого слідчого, що працює в Істаді, Швеція. У серіалі показано його невпинне прагнення справедливості, розкриття складних справ та боротьба з особистими демонами. Завдяки атмосферній обстановці та переконливому опрацюванню характерів, "Молодий Валландер" розповідає про ціну пошуку істини у світі, повному темряви.

Міст

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: Швеція/Данія

Тривалість: 60 хвилин

Рік виробництва: 2011-2018

Головний продюсер: Filmlance International

"Міст" розповідає про захоплююче партнерство детектива Саги Норен зі Швеції та детектива Мартіна Роде з Данії, які разом працюють над розкриттям серії транскордонних злочинів. Серіал починається з виявлення тіла, знайденого на межі між двома країнами, що символічно пов'язує двох детективів і змушує їх співпрацювати, незважаючи на їх протилежні характери.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !