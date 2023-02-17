Їх варто переглянути: названо найкращі документальні фільми 2018 року

UAportal підготував список найкращих документальних фільмів, що вийшли у 2018 році. Всі вони мають рейтинг IMDB від 7 до 9 балів, тому ці фільми точно не розчарують!

Чи ви є шанувальником жанру або просто цікавитеся, ці фільми обов'язково порадують вас. Приємного перегляду!

1. Фрі соло

Рейтинг IMDB: 8.2;

Жанр – документальний;

Країна – США;

Тривалість – 100 хв;

Рік – 2018;

Продюсер – Джиммі Чін та Елізабет Чай Васархелі.

Синопсис: Free Solo – це приголомшливий, інтимний та непохитний портрет вільного соло-альпініста Алекса Хоннольда. Він готується здійснити мрію всього свого життя: піднятися без мотузки на обличчя найвідомішої скелі у світі – 3200-футового Ель-Капітана в Йосемітському національному парку.

Фільм розповідає про особисту подорож Хоннольда через ексклюзивні інтерв'ю та небачені раніше кадри, починаючи з підготовки до сходження та закінчуючи тим, як він став іконою в історії сучасного спорту, здійснивши цей безпрецедентний подвиг. У процесі сходження він часто висів на кінчиках пальців на невеликих краях на висоті сотень футів над рівнем землі по запаморочливій місцевості без права на помилку, коливання чи промах.

2. Три однакові незнайомці

Рейтинг IMDB: 7.9;

Жанр – документальний;

Країна – Великобританія;

Тривалість – 96 хв;

Рік – 2018;

Продюсер – Тім Уордл.

Опис: Дивовижна історія про три ідентичні трійнята, розлучені при народженні, які не знали, що у них є брати і сестри, до їх возз'єднання через 19 років. Вони випадково знаходять один одного, живучи зовсім різними життями, навіть не підозрюючи про це.

Вони поділяють емоційний зв'язок, який був створений до того, як хтось дізнався про їхнє існування. Зв'язок досить сильний, щоб допомогти їм залікувати старі рани, спричинені сімейними секретами, які ховали від них з дитинства.

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3. РБГ

Рейтинг IMDB: 7.5;

Жанр – Документальний, біографія, драма;

Країна: США;

Тривалість – 96 хв;

Рік – 2018;

Продюсер – Бетсі Вест та Джулі Коен.

Опис: Надихаючий погляд на незвичайне життя Рут Бейдер Гінзбург, яка стала однією з найвпливовіших жінок-суддів Америки, пропрацювавши понад 25 років у Верховному суді.

Вона, як і раніше, сповнена рішучості боротися за гендерну рівність, незважаючи на значний опір на її шляху. Саме воно призвело її до того, що вона стала культовою фігурою, чий вплив сягає далеко за межі судочинства.

4. Будеш моїм сусідом?

IMDB рейтинг 7.8;

Жанр – документальний, біографія;

Країна: США;

Тривалість – 94 хв;

Рік – 2018;

Продюсер – Морган Невілл.

Опис: Жаліслива та ностальгійна данина спадщині Фреда Роджерса як провідного телесеріалу "Сусідство містера Роджера", який транслювався з 1968 по 2001 рік. Він глибоко вникає у відданість справі навчання дітей співчуванню, розумінню, прийняттю, повазі відмінностей та вдячності до людства.

Це відбувається через історії, пісні, музику, ігри, ляльки, розмальовки, книги, наукові експерименти, вирішення проблем, сценки, вірші, театральну діяльність, поезію, прогулянки на природі тощо.

5. Прогульники

IMDB Рейтинг 8.0;

Жанр – документальний;

Країна – Сінгапур;

Тривалість – 92 хв;

Рік – 2018;

Продюсер – Санді Тан

Опис: У 1992 році подруги-підлітки Сенді Тан Жасмін та Софія Сіддік створили інді-групу під назвою Shirkers, натхненну американською культовою класикою, такою як Heathers Clueless Lost Highway і т.д. Їхньою місією було не що інше, як підрив сінгапурської культури, але потім їхній наставник Джордж Кардона зник.

Зник він разом із усім матеріалом, знятим за два місяці зйомок. Тепер, через 26 довгих років, ці втрачені касети були знайдені, що привело Сенді вниз по смузі пам'яті, повертаючись до минулих дружніх стосунків, подій, рішень, моментів, зрештою, змушуючи її переосмислити все про себе знову і знову.

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