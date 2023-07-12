Цікаві факти про Джейсона Стейтема: працював дайвером і продавав прикраси на чорному ринку

Джейсон Стейтем - відомий актор, відомий своїми захоплюючими ролями в гостросюжетних фільмах. Завдяки своєму суворому шарму, інтенсивній присутності на екрані та неабияким навичкам бойових мистецтв, Стейтем став відомим ім'ям у світі екшн-кіно. UAportal підготував п'ять несподіваних фактів про Джейсона Стейтема.

Занурення у глибини

На початок акторської кар'єри Стейтем зробив успішну кар'єру професійного дайвера. Він представляв Англію на Іграх Співдружності у 1990 році та змагався у різних дисциплінах, у тому числі на 10-метровій платформі. Заняття стрибками у воду не тільки відточили його фізичну спритність, а й прищепили йому дисципліну та цілеспрямованість.

Читайте також: П'ять світових знаменитостей, які успішно кинули палити: надихають своїм прикладом

З вулиці на екран

Шлях Стейтем до слави пішов нетрадиційним шляхом. До акторського прориву він заробляв життя вуличним шахрайством і продажем підроблених ювелірних виробів на чорному ринку.

Цей унікальний бекграунд надає його бойовикам особливої достовірності, оскільки він спирається на особистий досвід та глибоке розуміння вулиць. Реальні життєві зустрічі Стейтем, безсумнівно, вплинули з його здатність зображати гострих і кмітливих персонажів кіноекрані.

Другий шанс на успіх

Знайомство Стейтем з кіноіндустрією сталося раптово. Працюючи моделлю, він привернув увагу режисера Гая Річі, який взяв його на роль у кримінальній комедії "Замок, скриня і дві бочки, що димляться" (1998).

Фільм став акторським дебютом Стейтема та привернув до нього увагу публіки. Ця випадкова нагода дозволила йому продемонструвати свій природний акторський талант і дати старт успішній кар'єрі в кіноіндустрії.

Читайте також: П'ять знаменитостей, які стали батьками близнюків: подвійне щастя

Майстер бойових мистецтв

Майстерність Стейтема у бойових мистецтвах – це не лише результат тренувань для зйомок у кіно. Він практикує різні бойові дисципліни за підлітковим віком, включаючи кікбоксинг та бразильське джиу-джитсу.

Відданість Стейтема бойовим мистецтвам очевидна у його виступах, оскільки він виконує свої бойові сцени з точністю та плавністю. Його досвід у бойових видах спорту надає справжність його екшн-сценам, зачаровуючи глядачів своєю грубою фізичною силою.

Дивовижна пристрасть до дайвінгу змагання

Попри те, що Стейтем залишив професійну кар'єру дайвера позаду, він все ще плекає свою пристрасть до цього виду спорту. Відомо, що він підтримує свої навички пірнання та іноді виконує сміливі трюки у воді.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !