Цікаві факти про Френка Сінатру, які ви могли не знати: його першим фанаткам платили за те, що вони кричали

Френк Сінатра, відомий як "Голос" і "Містер Блакитні очі", мав кар'єру, що тривала півстоліття і зробила його легендарним співаком у світі музики. Незважаючи на те, що Сінатра ніколи формально не навчався нотної грамоти, талант і харизма піднесли його до великих висот, зачарувавши аудиторію і забезпечивши місце в історії музики.

Життя Сінатри, хоч і було дуже популярним, не було позбавлене частки темряви. За лаштунками він мав романи, потенційні зв'язки з мафією, боротьбу з депресією і навіть мав секретне досьє ФБР. Однак саме його беззаперечний талант і магнетична присутність затьмарювали ці труднощі і закріпили за ним статус ікони.

Його першим фанаткам платили за те, що вони кричали

У 1940-х роках Сінатра став одним з перших американських підліткових кумирів, полонивши серця юних шанувальників по всій країні. Його публіцист Джордж Еванс доклав чимало зусиль, щоб забезпечити успіх Сінатри, навіть платив дівчатам по 5 доларів, щоб вони займали стратегічно важливі місця в залі і кричали найголосніше. Це організоване шаленство в поєднанні зі стрімкою популярністю Сінатри призвело до того, що стало відомим як "Сінатраманія", коли десятки тисяч захоплених шанувальників вітали його після кожного виступу.

Він обожнював Нью-Йорк

Нью-Йорк займав особливе місце в серці Сінатри. Він народився за річкою Гудзон у місті Гобокен, штат Нью-Джерсі, і це місто стало постійним джерелом натхнення для його музики. Такі пісні, як "The Brooklyn Bridge", "Autumn in New York" та "The Lady Is a Tramp" демонструють його любов до міста "Великого яблука". Натомість Нью-Йорк прийняв Сінатру як свого. Його хіт "New York, New York" став неофіційним гімном міста, лунаючи на весіллях, у барах та спортивних заходах. Навіть нью-йоркські "Янкі" взяли цю пісню на озброєння, виконуючи її після кожної гри на стадіоні "Янкі" протягом останніх 35 років.

Джентльменський напій

У Сінатри був свій фірмовий напій, що відображав його витончений смак. Він описав свій улюблений алкогольний напій, віскі Jack Daniel's, як "напій для джентльменів". Його улюблений коктейль складався з чотирьох кубиків льоду, двох чарок віскі Jack Daniel's і трішки води. Це справді був улюблений напій музиканта і 1998 року, коли він помер, пляшку було поховано разом із ним.

Він започаткував команду знаменитостей

Задовго до ери знаменитостей Сінатра започаткував цю концепцію зі своєю групою близьких друзів, відомих як "Rat Pack" (Щуряча зграя). Ці харизматичні особистості, серед яких Дін Мартін, Семмі Девіс-молодший та інші, часто з'являлися разом, створюючи атмосферу дружби і харизми. Їхній вплив і стиль створили підґрунтя для майбутніх зіркових дружніх стосунків і співпраці.

У підлітковому віці мав прізвисько "Обличчя зі шрамом"

За харизматичною особистістю Сінатри приховувалася його невпевненість у собі. Коли він був підлітком, щипці, які використовувалися при його народженні, залишили сильні шрами на лівій щоці, шиї та на вусі, що простягаються від куточка рота до лінії підборіддя. У поєднанні з акне в підлітковому віці він отримав прізвисько "Обличчя зі шрамом". Попри грим, яким він приховував шрами в дорослому віці, Сінатра, як кажуть, не любив фотографуватися з лівого боку. Крім того, маючи зріст 170 см, він носив взуття на високих підборах, щоб створити ілюзію більшого зросту.

