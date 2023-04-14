Ніби щойно спечена: як зберегти паску свіжою надовго

На Великдень усі господині печуть або купляють вже готові паски. Щоб зберегти їхню свіжість до Великодня необхідно дотримуватись кількох правил, про які розповість UaPortal.

Якщо ви печете самі, то зверніть увагу на деякі нюанси, які допоможуть зберегти випічку свіжою надовго.

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Використовуйте свіжі пресовані дріжджі; Випікайте в паперових формочках; Додавайте сир – він продовжує термін придатності; Як тільки паска охолоне – одразу покривайте її глазур'ю – завдяки цьому паска довго не черствітиме. Не зберігайте випічку біля чорного житного хліба, який передасть свій запах пасці.

Як зберігати паску:

Зберігайте в холодильнику. Перед зберіганням паску потрібно обгорнути в папір або поліетилен, щоб вона не втратила вологу і не набрала запахів з холодильника. Не ріжте паску заздалегідь. Якщо ви ріжете паску заздалегідь, вона швидко втрачає свіжість і стає сухою. Тому найкраще різати випічку тільки перед подачею на стіл. Зберігайте у герметичній упаковці Якщо ви не плануєте швидко їсти паску, вона має бути збережена в герметичній упаковці. Це дозволить уникнути потрапляння вологи та запахів з навколишнього середовища. Заморожуйте. Якщо ви плануєте зберегти паску на довший період часу, ви можете заморозити її. Якщо зберігати паску в морозильнику правильно, вона збереже свіжість і смак на довгий час. Покладіть паски в поліетиленовий пакет. Робіть це лише після того, як випічка повністю охолоне. Щоб зберегти паски тиждень або довше – накрийте їх марлею, просоченою коньяком. Покладіть у целофановий пакет та відправте у холодильник. Так можете зберігати паску від 7 до 10 днів.

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