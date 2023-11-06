Як швидко очистити мікрохвильову піч: простий лайфхак

Якщо ви часто використовуєте мікрохвильову піч і вона стає брудною від бризок і плям, UAportal підготував спосіб легкого очищення без сильних зусиль. Ви зможете витрачати менше часу для підтримання чистоти приладів на вашій кухні.

Таким чином для того, аби швидко та легко очистити мікрохвильову піч, скористайтеся наступними кроками:

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Візьміть глибоку миску і наповніть її водою на 1/2. Додайте сік лимона або лимонну шкірку в миску з водою. Поставте миску в мікрохвильову піч та увімкніть її на високий режим на 5 хвилин. Вода почне кипіти і пари лимона видалять бруд і запахи з внутрішньої поверхні печі. Після цього легко витріть усі брудні плями та залишки за допомогою вологої губки або ганчірки.

Цей лайфхак робить очищення мікрохвильової печі швидким і приємним та допомагає зберегти її чистою і свіжою.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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