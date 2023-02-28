Як швидко почистити кросівки за допомогою соди та оцту

UAportal підготував поради, як чистити кросівки за допомогою лайфхаків. Ми розповімо вам про кілька простих і практичних порад, які допоможуть зробити це завдання простіше, швидше та ефективніше.

Ці лайфхаки ідеально підходять для тих, у кого немає доступу до дорогих засобів чи методів, що забирають багато часу. За допомогою лише кількох засобів, що є в будинку, можна в найкоротші терміни позбутися бруду і плям!

Покрокове керівництво:

Порада 1: Для початку зніміть з взуття шнурки та устілки, щоб не змочити їх у процесі чищення. Якщо на поверхні взуття є видимі забруднення, використовуйте стару зубну щітку і теплу воду з м'яким милом, щоб відтерти бруд, що налипнув, або кіптява.

Порада 2: Для сильніших плям, таких як масло або жир, нанесіть невелику кількість харчової соди прямо на них, перш ніж знову чистити стару зубну щітку. Це допоможе розпушити стійкі залишки, не пошкодивши матеріал кросівок.

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Порада 3: Після видалення забруднень наповніть відро теплою водою і додайте одну чашку білого оцту на 4 літри води – це допоможе дезінфікувати і одночасно дезодорувати взуття! Занурте кожен кросівок у цю суміш мінімум на п'ять хвилин, а потім вийміть її на повітря, щоб вона повністю висохла.

Порада 4: Щоб видалити потертості або незначні зміни кольору шкіряного взуття, зробіть пасту з рівних частин кокосової олії та харчової соди і обережно натріть нею уражені ділянки, доки вони не зникнуть. Це можна зробити після третього кроку, але не залишайте пасту довше, ніж необхідно, тому що вона може пошкодити деякі матеріали, якщо залишити її на ніч!

Порада 5: Після завершення всіх кроків нанесіть гідроізоляційний спрей на всі частини обох туфель, щоб захистити їх від майбутнього зносу. Це також допоможе запобігти появі плям!

Раніше ми писали про те, як прибрати білі плями та розлучення на взутті без хімічних засобів.

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