Як швидко вкласти дитину спати без проблем: дієві поради батькам

Коли йдеться про виховання дітей, однією з найпоширеніших проблем є укладання дитини спати. UAportal підготував добірку порад, які допоможуть батькам створити мирний та спокійний режим сну для своїх малюків.

Встановіть послідовний режим сну

Створення послідовного режиму відходу до сну має вирішальне значення для немовлят, оскільки він сигналізує про те, що настав час заспокоюватись і готуватися до сну. Почніть із встановлення регулярного часу відходу до сну та послідовності заспокійливих дій, таких як тепла ванна, легкий масаж або читання казки. Послідовно повторюючи ці дії щовечора, ваша дитина асоціюватиме їх зі сном і поступово навчиться легше заспокоюватися.

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Якщо ви подорожуєте, адаптуйте порядок дня до нової обстановки, взявши з собою звичні речі, наприклад, улюблену ковдру або м'яку іграшку. Якщо можливо, дотримуйтесь встановленого порядку дій, навіть якщо ситуація зміниться.

Якщо у вашої дитини ріжуться зуби, змініть порядок дня, щоб врахувати дискомфорт. Запропонуйте іграшку для прорізування зубів або заспокійливу охолоджену тканину, щоб полегшити біль. Включіть у розпорядок дня м'які заняття, які не надають додаткового тиску на ясна дитини.

Створіть заспокійливу атмосферу для сну

Обстановка для сну відіграє важливу роль у тому, щоб допомогти дитині відчувати себе захищеною та розслабленою. Подбайте про те, щоб у кімнаті було приглушене освітлення та комфортна температура.

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Використовуйте затемнені штори або нічник, щоб створити заспокійливу атмосферу. Подумайте про використання білого шуму або колискової, щоб заглушити будь-які відволікаючі звуки, які можуть порушити сон вашої дитини. Крім того, переконайтеся, що в ліжечку чи люльці немає жодних небезпек, і використовуйте зручний матрац, щоб сприяти безпечному та міцному сну.

Якщо ваша дитина чутлива до шуму, використовуйте звуковий апарат, який робить постійний і м'який фоновий шум, щоб приховати будь-які звуки, що заважають. Це може бути особливо корисним у міських умовах або коли інші члени сім'ї не сплять і ведуть активне життя в будинку.

Якщо ваша дитина відчуває страх розлуки, помістіть предмет одягу з вашим запахом поряд зі спальним місцем дитини, щоб забезпечити йому комфорт та впевненість. Це допоможе полегшити його тривогу і сприятиме спокійнішому сну.

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Встановіть режим годування перед сном

Для маленьких дітей, які потребують частого годування, корисно встановити режим годування перед сном. Переконайтеся, що ваша дитина повноцінно та ситно поїла перед сном. Це допоможе уникнути перебоїв із голодом протягом ночі та дозволить дитині спокійніше заснути.

Якщо дитина переходить на тверду їжу, відповідним чином скоригуйте режим годування. Запропонуйте ситну вечерю, а потім невелике, легке перекушування перед сном. Це допоможе вашій дитині залишатися ситим протягом усієї ночі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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