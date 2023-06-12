Як ефектно виглядати на пляжі: корисні поради

Літній сезон вже у розпалі, і багато хто з нас прагне бути в кращій формі для пляжу. Відвідування тренажерного залу, правильне харчування та заняття йогою – звичайна практика, але не варто забувати про роль одягу та аксесуарів у створенні пляжного образу. UAportal підготував кілька цінних порад та рекомендацій, які допоможуть впевнено почуватися на сонці та піску, вміло приховуючи всі недоліки фігури.

Виберіть ідеальний купальник

Правильний вибір купальника має вирішальне значення, якщо у вас більш криві форми. Вибирайте моделі, які створюють привабливі візуальні ефекти. Вертикальні вирізи можуть подовжити силует, а плавки з високою талією подовжити ноги. Рюші та драпірування можуть стратегічно додати обсяг, надаючи вам більш збалансованого вигляду.

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Грайте із кольором

Колір може творити дива, візуально врівноважуючи вашу фігуру. Темні відтінки відмінно приховують об'єм, а яскраві та світлі кольори можуть додати трохи грайливості. Розгляньте купальники із чорними вставками з боків, щоб створити візуально привабливу лінію талії. Бікіні або цільний купальник зі світлим верхом і темнішим низом допоможе збалансувати широкі стегна і маленькі груди.

Магія парео

Парео – це ваша секретна зброя для створення ілюзії стрункішої фігури. Виберіть правильний колір, який доповнить ваш відтінок шкіри. Великі принти, мабуть, не найкращий варіант для повних жінок, але візерунки середнього розміру творять дива з мініатюрними фігурами. Зауважте парео високо на талії, щоб відволікти увагу від стегон і створити привабливий силует.

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Увага до деталей

Невеликі аксесуари можуть відвернути увагу від недоліків фігури. Використовуйте їх стратегічно, щоб відвести погляд від тих місць, які ви хочете приховати. Виберіть яскраву пляжну сумку, яскраві намиста, стильні браслети, унікальні сонцезахисні окуляри або модну бандану. Ці елементи не тільки додадуть стилю вашому пляжному образу, але й допоможуть замаскувати недоліки. Крім того, розкішний головний убір допоможе захистити вас від сонця.

Стійте впевнено

Постава відіграє важливу роль у тому, як ми тримаємося і як виглядає наше тіло. Сутула спина може підкреслити в'ялий живіт і ручки, навіть якщо у вас немає зайвої ваги. З іншого боку, пряма спина підкреслює область грудей та попереку, роблячи вас граціознішою і впевненішою в собі. Тому ніколи не недооцінюйте силу гарної постави. Стійте прямо, відвівши плечі назад, та випромінюйте впевненість на пляжі.

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Слід звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота.

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