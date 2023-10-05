Як використати кавову гущу в побуті: Топ-5 способів

Кавова гуща як універсальнйи засіб від плям та сморіду

UAportal підготував п'ять лайфхаків з використанням кавової гущі, яку часто вважають відходами. Дізнайтесь, як вона може спростити прибирання в домі та полегшити побут.

Приберіть неприємний запах з холодильника

Поставте миску з сухою кавовою гущею в холодильник, аби вона поглинала неприємні запахи. Кавова гуща діє як природний дезодорант, нейтралізуючи будь-які небажані запахи.

Для оптимальної свіжості не забувайте замінювати кавову гущу кожні кілька тижнів. За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете насолоджуватися свіжим запахом у холодильнику без необхідності використовувати хімічні освіжувачі повітря.

Відітріть стійкі плями

Кавова гуща може бути делікатним, але ефективним засобом для видалення стійких плям з каструль і сковорідок. Зробіть пасту, змішавши кавову гущу з невеликою кількістю господарського мила, і використовуйте її для відтирання нагару. Завдяки своїй абразивній текстурі кавова гуща допомагає видалити плями, залишаючи ваш посуд чистим і блискучим.

Почистіть камін без зайвого пилу

Чищення каміна може бути брудною справою, але кавова гуща допоможе спростити цей процес. Перед чищенням посипте попіл у каміні вологою кавовою гущею.

Кавова гуща допоможе звести до мінімуму кількість піднятого пилу, що зробить процес чищення менш брудним. Таким чином, можна насолоджуватися чистим каміном без зайвого клопоту, пов'язаного з надмірною кількістю пилу.

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Нейтралізуйте неприємний запах з рук

Після роботи з продуктами з різким смородом, такими як часник або риба, дуже важко перекрити сморід навіть хімічними засобами. Протирання рук кавовою гущею допоможе нейтралізувати цей сморід.

Просто візьміть невелику жменю кавової гущі і розітріть її між долонями, а потім змийте водою. Кавова гуща поглине неприємні запахи, і ваші руки будуть віддавати свіжістю.

Поліруйте дерев'яні меблі

Кавову гущу також можна використовувати для полірування дерев'яних меблів і видалення дрібних подряпин. Зробіть пасту, змішавши кавову гущу з невеликою кількістю води, і обережно натріть нею меблі м'якою тканиною.

Кавова гуща діє як натуральна поліроль, відновлюючи блиск і мінімізуючи появу подряпин. Ваші дерев'яні меблі виглядатимуть відновленими та доглянутими.

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