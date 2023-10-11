Як мікрохвильова піч може спростити роботу на кухні: несподівані способи

Ми заглиблюємося в три маловідомі способи використання мікрохвильової печі, які зроблять революцію у сфері домашнього господарства.

UAportal поділився цими корисними порадами, які, безсумнівно, спростять кухонні справи. Давайте заглибимося в ці незвичайні способи використання мікрохвильовки.

Дезінфекція кухонних губок

Чи знали ви, що мікрохвильова піч може не лише розігрівати їжу? Одне з дивовижних застосувань – дезінфекція кухонних губок. Для цього намочіть губку і покладіть її в мікрохвильову піч на дві хвилини на високій потужності. Висока температура, що утворюється, вбиває бактерії та мікроби, залишаючи губку свіжою та чистою.

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Відновлення черствого хліба

Ще одне несподіване застосування – відновлення черствого хліба. Замість того, щоб викидати сухий і твердий хліб, покладіть зверху вологий паперовий рушник і поставте в мікрохвильову піч на 10-15 секунд. Він вбере вологу, стане м'яким і свіжим.

Чищення часнику

Чищення часнику може зайняти багато часу, але мікрохвильова піч пропонує простіше рішення. Покладіть зубчики часнику в мікрохвильовку приблизно на 20 секунд. Тепло послабить шкірку, що полегшить її очищення.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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