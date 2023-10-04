Як не потрібно фарбуватись: три розповсюджені помилки в макіяжі

UAportal підготував перелік найпоширеніших помилки в макіяжі і практичні поради, як їх можна уникнути. Незалежно від того, наскільки високими є навички макіяжу, ці поради допоможуть вдосконалити їх та створити більш привабливий образ.

Забагато тонального крему

Такий макіяж створює важкий і неприродний вигляд, який може сподобатися не всім. Щоб уникнути цього, почніть з підбору тонального крему, який ідеально пасує до вашого тону шкіри.

Нанесіть його рівномірно і добре розтушуйте за допомогою пензлика або спонжа. Ваша мета – підкреслити природну красу, а не повністю перекрити обличчя.

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Надмірний контурінг

Контурінг може бути чудовим прийомом для підкреслення рис обличчя, але важливо не переборщити з ним. Натомість оберіть більш делікатний підхід, використовуючи матовий бронзер або контурну пудру, яка лише на один-два відтінки темніша за ваш природний відтінок шкіри. Нанесіть її легкими рухами на западини щік, бічні частини носа та лінію підборіддя, щоб отримати натуральний і привабливий ефект.

Надто графічні брови

Хоча яскраві та чітко окреслені брови в тренді, важливо, щоб вони виглядали природно. Не використовуйте занадто темний олівець для брів, а також не наносьте на брови занадто багато продукту.

Замість цього заповнюйте брови легкими, плавними мазками, щоб створити симетричну форму та заповнити прогалини у бровах. Розчісуйте брови вгору і назовні для більш природного вигляду.

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