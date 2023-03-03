Як очистити гранат від шкірки і не заляпати все соком

Коли справа доходить до очищення граната від шкірки багато хто уявляє собі складний процес. UAportal підготував поради, як очистити гранат від шкірки і не забризкати все червоним їдким соком.

Порада 1

За допомогою ножа зріжте верхівку гранату. Це полегшить доступ до окремого насіння.

Порада 2

Зачерпніть насіння із граната ложкою. Цей спосіб зручний і не викликає безладдя.

Порада 3

Помістіть гранат у миску з водою та очистіть його від шкірки. Це допоможе соку не забруднити руки.

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Порада 4

Розріжте гранат на четвертинки та зніміть з них шкірку. Цей спосіб чудово підходить для великих гранатів.

Порада 5

Використовуйте ніж для чищення цитрусових, щоб зняти шкірку з гранату. Цей спосіб швидкий та ефективний.

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