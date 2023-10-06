Як правильно одягати контактні лінзи: корисні поради

UAportal підготував поради, які допоможуть зрозуміти, як правильно носити контактні лінзи. Тільки їх правильне одягання зможе забезпечити повний комфорт і безпеку оку.

Що варто знати про контактні лінзи

1. Перед тим, як користуватися контактними лінзами, обов'язково ретельно вимийте руки з милом. Це допоможе запобігти потраплянню бруду або бактерій на лінзи, що може спричинити очні інфекції.

2. Якщо вперше відкриваєте пакування контактних лінз, то не одягайте їх прямо з заводського пакування. Лишіть лінзи на добу у новий фізичний розчин, переклавши у пластиковий футляр. Обов'язково промийте їх розчином перед цим.

3. Виймаючи контактні лінзи з футляра, будьте обережні і не використовуйте нігті, оскільки вони можуть пошкодити лінзи. Використовуйте вказівний і великий пальці, щоб обережно взяти лінзу, переконавшись, що вона знаходиться по центру на кінчику пальця.

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4. Перед тим, як одягнути контактні лінзи, рекомендується використовувати розчин для їх очищення та дезінфекції. Помістіть лінзу на кінчик вказівного пальця і перевірте, чи немає на ній сміття або розривів. Промийте лінзу розчином і обережно потріть її кінчиком пальця, щоб прибрати будь-які забруднення

5. Щоб вставити контактні лінзи, однією рукою притримуйте верхню повіку, а іншою - нижню. Дивіться прямо вперед і обережно вдягніть лінзу на око.

Повільно розплющте повіки і кілька разів моргніть, щоб переконатися, що лінза правильно розташована. Не бійтесь, якщо вона застрягла під повікою, вона не піде далі "за око", просто прокліпайте повіками або вийміть лінзу чистою рукою.

6. Знімаючи контактні лінзи, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі. Подивіться вгору і відтягніть нижню повіку вниз однією рукою. Вказівним і великим пальцями обережно затисніть лінзу і вийміть її з ока. Повторіть процедуру для іншого ока.

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