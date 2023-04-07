Як правильно розморожувати і нарізати м'ясо, щоб ідеально приготувати страву: корисні поради

Навіть досвідчений кухар не раз стикався з невдачею під час приготування м‘ясних страв. Ми зібрали для вас кілька корисних порад, які допоможуть вам готувати м‘ясо на вищому рівні.

– Розморожуйте м’ясо при кімнатній температурі. Мікрохвильовка та інші "швидкі" методи розморожування псують структуру м’яса, яке в процесі приготувння стане жорстким та сухим.

– Ріжте м’ясо лише поперек волокон: так воно буде соковитим та не деформується під час приготування.

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– Використовуйте маринади. Тримайте м’ясо у них годину – півтори перед приготуванням. Так м‘ясо стане м’якшим та соковитішим, а також набуде пікантного смаку.

– Хочете відварити смачне м’ясо? Занурте шматок м’яса у киплячу воду та готуйте на великому вогні. Зберігайте у холодильнику у невеликій кількості бульйону.

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– Перед тушкованням м’ясо слід обсмажити, а потім додати стакан киплячої води. Постійно підливайте воду по мірі випаровування.

– Щоб приготувати смачний стейк розігрійте сковорідку на сильному вогні і смажте його попередьньо висушивши паперовим рушником. Дочекайтесь появи золотавої скоринки та доготовуйте на меншому вогні.

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