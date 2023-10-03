Як справити враження на роботодавця під час співбесіди: 5 основних правил

Uaportal підготував статтю з п'яти основних правил, які допоможуть справити враження на роботодавців під час співбесіди. Дотримуючись цих стратегій, можна збільшити свої шанси отримати бажану роботу.

Одягайтеся професійно

Ваш зовнішній вигляд відіграє важливу роль у створенні позитивного першого враження. Обирайте одяг, який відповідає галузі та посаді, на яку ви претендуєте. Обирайте чистий, добре підібраний одяг, який відображає професіоналізм і увагу до деталей.

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Ознайомтеся з компанією

Перед співбесідою знайдіть час, щоб ретельно вивчити компанію. Ознайомтеся з її місією, цінностями, продукцією чи послугами, а також останніми досягненнями.

Ці знання справлять враження на роботодавця і допоможуть адаптувати ваші відповіді відповідно до цілей і цінностей компанії. Крім того, ознайомтеся з посадою, на яку ви претендуєте, і зрозумійте її вимоги та обов'язки.

Підготуйтеся до поширених запитань на співбесіді

Передбачте питання про сильні та слабкі сторони, попередній досвід, а також про те, чому ви зацікавлені в цій посаді. Практикуйтеся давати стислі, доречні відповіді, які підкреслюють ваші навички та кваліфікацію.

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Продемонструйте свої досягнення

Підкресліть конкретні досягнення на попередніх посадах, які демонструють навички, досвід і здатність досягати результатів. Використовуйте конкретні приклади і, за можливості, кількісно оцінюйте досягнення.

Ставте ґрунтовні запитання

Наприкінці співбесіди, коли вам дають можливість поставити запитання, переконайтеся, що ви ставите продумані та доречні запитання. Це продемонструє справжню зацікавленість у посаді та компанії. Запитайте про культуру компанії, можливості зростання, конкретні проєкти чи ініціативи.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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