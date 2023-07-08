Як розмішати борошно без грудочок: лайфхаки від кондитерів

Розмішування борошна без грудочок може стати складним завданням навіть для найдосвідченіших кухарів. Але якщо використовувати правильні поради та рекомендації, можна щоразу домагатися гладкого результату без грудочок. UAportal підготував список корисних порад, завдяки яким розмішувати борошно стане ще простіше.

Порада 1

Просіюйте борошно заздалегідь

Цей процес допомагає розбити всі грудки борошна, які могли утворитися під час зберігання або транспортування, та забезпечує рівномірну текстуру всієї суміші. Щоб правильно просіяти борошно, використовуйте сито або просіювач і акуратно струшуйте його над мискою, поки всі інгредієнти не будуть рівномірно розподілені.

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Порада 2

Використовуйте холодну воду для змішування

Холодна вода допомагає запобігти занадто швидкому розвитку ниток клейковини, що не дає їм стати жорсткими та жувальними після приготування. Крім того, використання холодної води також сприяє більш рівномірному розподілу молекул жиру в суміші, в результаті чого випічка виходить легшою та пухнастою!

Порада 3

Додайте сухі інгредієнти повільно та обережно

При додаванні сухих інгредієнтів, таких як пекарський порошок або цукор, у вологі суміші, наприклад, тісто для тортів або печива, додавайте їх повільно, постійно помішуючи віночком або дерев'яною ложкою, поки все не перетвориться на однорідну масу. Важливо не поспішати з цим кроком, оскільки це може призвести до нерівномірного розподілу інгредієнтів, що згодом призведе до утворення грудочок!

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