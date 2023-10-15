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Лайфхаки

Як зняти закладеність носа без крапель: три лайфхаки

Марина Грамович

Як позбавитися нежитю без крапель

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть зняти закладеність носа без використання крапель. Ми розглянемо різні методи, які допоможуть очистити носові проходи та покращити дихання – від пари та полоскання сольовим розчином до використання зволожувача повітря.

Пара

Пара може допомогти розрідити слиз і очистити носові проходи. Один зі способів – прийняти гарячий душ і дозволити парі заповнити ванну кімнату.

Крім того, можна закип'ятити воду, налити її в миску і накрити голову рушником, щоб створити намет. Потрібно нахилитися над мискою і вдихати пару протягом декількох хвилин. Це може принести негайне полегшення і допомогти дихати комфортніше.

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Промивання носа фізіологічним розчином

Промивання носа фізіологічним розчином, також відоме як зрошення носа або неті-пот, може допомогти вимити надлишок слизу і зменшити запалення в носових проходах. Щоб виконати промивання, потрібно нахилити голову над раковиною, влити сольовий розчин в одну ніздрю і дати йому витекти через іншу ніздрю. Ця проста практика може принести полегшення і допомогти очистити носові проходи.

Зволожувач повітря

Зволожувач додає вологу в повітря, запобігаючи пересиханню носових проходів. Сухе повітря може погіршити закладеність і призвести до дискомфорту. Використовуючи зволожувач повітря у спальні або вітальні, можна створити більш комфортне середовище і полегшити дихання.

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