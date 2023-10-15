Как снять заложенность носа без капель: три лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут снять заложенность носа без использования капель. Рассмотрим различные методы, которые помогут очистить носовые проходы и улучшить дыхание – от пара и полоскания солевым раствором до использования увлажнителя воздуха.

Пар

Пар может помочь разредить слизь и очистить носовые проходы. Один из способов – принять горячий душ и разрешить паре заполнить ванную комнату.

Кроме того, можно вскипятить воду, налить ее в миску и накрыть голову полотенцем, чтобы создать палатку. Нужно наклониться над лоханкой и вдыхать пару в течение нескольких минут. Это может принести немедленное облегчение и помочь дышать более комфортно.

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Промывание носа физраствором

Промывание носа физраствором, также известное как орошение носа или нети-пот, может помочь вымыть избыток слизи и уменьшить воспаление в носовых проходах. Чтобы выполнить промывку, нужно наклонить голову над раковиной, влить солевой раствор в одну ноздрю и дать ему вытечь через другую ноздрю. Эта простая практика может принести облегчение и очистить носовые проходы.

Увлажнитель воздуха

Увлажнитель добавляет влагу в воздух, предотвращая пересыхание носовых проходов. Сухой воздух может усугубить заложенность и привести к дискомфорту. Используя увлажнитель воздуха в спальне или гостиной, можно создать более комфортную среду и облегчить дыхание.

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