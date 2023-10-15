Як зняти закладеність носа без крапель: три лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть зняти закладеність носа без використання крапель. Ми розглянемо різні методи, які допоможуть очистити носові проходи та покращити дихання – від пари та полоскання сольовим розчином до використання зволожувача повітря.

Пара

Пара може допомогти розрідити слиз і очистити носові проходи. Один зі способів – прийняти гарячий душ і дозволити парі заповнити ванну кімнату.

Крім того, можна закип'ятити воду, налити її в миску і накрити голову рушником, щоб створити намет. Потрібно нахилитися над мискою і вдихати пару протягом декількох хвилин. Це може принести негайне полегшення і допомогти дихати комфортніше.

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Промивання носа фізіологічним розчином

Промивання носа фізіологічним розчином, також відоме як зрошення носа або неті-пот, може допомогти вимити надлишок слизу і зменшити запалення в носових проходах. Щоб виконати промивання, потрібно нахилити голову над раковиною, влити сольовий розчин в одну ніздрю і дати йому витекти через іншу ніздрю. Ця проста практика може принести полегшення і допомогти очистити носові проходи.

Зволожувач повітря

Зволожувач додає вологу в повітря, запобігаючи пересиханню носових проходів. Сухе повітря може погіршити закладеність і призвести до дискомфорту. Використовуючи зволожувач повітря у спальні або вітальні, можна створити більш комфортне середовище і полегшити дихання.

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