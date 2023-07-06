Як зберегти мозок здоровим та молодим: : корисні поради

UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть зберегти здоровий та енергійний мозок із віком. Включивши ці стратегії до порядку денного, можна поліпшити когнітивні функції, зміцнити пам'ять і здоров'я мозку загалом.

Залишайтеся розумово активними

Заняття розумово-активною діяльністю має вирішальне значення для підтримки гостроти розуму. Читання книг, вирішення головоломок, стратегічні ігри та навчання новим навичкам – чудові способи тренування мозку. Ці заняття перевіряють ваші когнітивні здібності, покращують збереження пам'яті та сприяють нейропластичності – здатності мозку формувати нові зв'язки.

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Замість того, щоб годинами бездумно гортати соціальні мережі, виділіть час для занять, які кидають виклик вашому розуму. Щодня виділяйте не менше 30 хвилин на читання книг, розгадування кросвордів або ігри, що тренують мозок. Ви також можете вступити до клубів або груп, які сприяють інтелектуальним дискусіям, щоб ваш мозок залишався активним і залученим.

Ведіть здоровий спосіб життя

Зв'язок між фізичним здоров'ям та роботою мозку неможливо переоцінити. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування та достатній сон відіграють життєво важливу роль у збереженні пізнавальних здібностей та запобіганні їх зниженню. Фізичні вправи посилюють приплив крові до мозку, стимулюють зростання нових нейронів, покращують пам'ять та когнітивну гнучкість.

Намагайтеся виконувати фізичні вправи помірної інтенсивності щонайменше 30 хвилин протягом днів на тиждень. Займайтеся такими видами спорту, як бадьора ходьба, біг підтюпцем, плавання або їзда на велосипеді.

Крім того, дотримуйтесь повноцінного харчування, що включає фрукти, овочі, цілісні злаки, нежирні білки та корисні жири. Віддавайте перевагу сну та забезпечте собі 7-8 годин якісного сну щоночі.

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Спілкуйтесь та залишайтеся на зв'язку

Підтримка міцних соціальних зв'язків необхідне як емоційного благополуччя, але здоров'ю мозку. Регулярна соціальна взаємодія та значні відносини можуть знизити ризик зниження когнітивних здібностей та підвищити пізнавальний резерв – здатність мозку протистояти віковим змінам та функціонувати оптимально.

Намагайтеся проводити якісний час із сім'єю та друзями. Вступайте до клубів, працюйте добровольцем у своїй спільноті або беріть участь у групових заходах, які відповідають вашим інтересам. Участь у розмовах, обмін досвідом та зміцнення соціальних зв'язків – чудові способи зберегти мозок активним та енергійним.

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