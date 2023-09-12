Як доглядати за праскою, щоб вона прослугувала довше: корисні поради

Чищення праски необхідне підтримки його працездатності і довговічності. Згодом на підошві можуть накопичуватися мінеральні осади та залишки тканини.

Це впливає на його здатність плавно ковзати та виробляти пару. UAportal підготував добірку порад, які допоможуть правильно очистити праску.

Регулярно чистіть підошву

Щоб очистити підошву, відключіть праску від мережі та дайте їй повністю охолонути. Далі змішайте рівні частини води та оцту та нанесіть розчин на м'яку тканину.

Обережно потріть підошву тканиною, щоб усунути всі забруднення. Нарешті, витріть її чистою вологою ганчіркою.

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Використовуйте дистильовану воду

Водопровідна вода часто містить тверді домішки, які можуть накопичуватися на підошві та закупорювати паровідвідні отвори. Це може негативно вплинути на праску і призвести до протікання води.

Використовуючи дистильовану воду, ризик накопичення мінералів можна звести до мінімуму, забезпечивши оптимальну роботу праски. Дистильовану воду можна легко знайти у більшості продуктових магазинів або отримати за допомогою фільтра для очищення водопровідної води.

Не використовуйте абразивні миючі засоби

Вони можуть подряпати підошву та пошкодити її. Замість цього вибирайте м'які засоби для чищення, наприклад, м'яку тканину або губку.

Якщо на підошві є стійкі плями, можна використовувати пасту з харчової соди та води. Нанесіть пасту на підошву, залиште на кілька хвилин, потім обережно витріть поверхню тканиною або губкою.

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Опорожнюйте резервуар для води після кожного використання

Якщо залишити воду в резервуарі, це може спричинити накопичення мінерального осаду та потенційної поломки праски. Щоб випорожнити резервуар, просто потримайте праску над раковиною чи зливом і зніміть кришку, чи пробку.

Перед тим, як прибрати праску для зберігання, переконайтеся, що вода повністю витекла. Також рекомендується після випорожнення резервуара включити праску на кілька хвилин у режимі відпарювання, щоб позбавитися залишків води.

Зберігайте праску правильно

Належне зберігання має важливе значення для підтримки праски у робочому стані. Після кожного використання переконайтеся, що праска повністю охолола, перш ніж класти її на місце.

Зберігайте праску у вертикальному положенні, щоб запобігти протіканню або розливанню води. Також накрийте підошву чистою тканиною або використовуйте чохол для зберігання праски, щоб захистити її від пилу та подряпин.

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